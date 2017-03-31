СМИ: Хиллари Клинтон имела доступ к секретным данным после ухода с поста госсекретаря
31 марта 2017 - 17:52 AMT
PanARMENIAN.Net - Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон имела доступ к секретным документам и после того, как покинула пост госсекретаря, передает gazeta.ru со ссылкой на Fox News.
После отставки в 2013 году Клинтон и шесть ее помощников имели доступ к документам под грифом «секретно» и «совершенно секретно». При этом такая возможность у них сохранялась вплоть до апреля 2015 года, когда Клинтон объявила об участии в президентской гонке.
Грассли отметил, что этот доступ предоставлялся якобы для того, чтобы облегчить Клинтон написание мемуаров. При этом подтвердить информацию, которой сенатор поделился с журналистами, он смог только после ухода Барака Обамы с поста президента. По его словам, администрация Обамы игнорировала его запросы.
Госдепартамент США и сама Клинтон не смогли оперативно прокомментировать информацию. Ранее президент США Дональд Трамп посоветовал разведке «присмотреться» к связям Клинтон с Россией.
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