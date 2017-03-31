Карабахский военнослужащий погиб в результате огня с азербайджанской стороны
31 марта 2017 - 18:23 AMT
PanARMENIAN.Net - 31 марта, около 14:45 по ереванскому времени, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики (НКР)), дислоцированной в восточном направлении линии соприкосновения, вследствие стрельбы ВС Азербайджана смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий Гор Геворкович Ованнисян, 1993 г.р.
Для выяснения подробностей инцидента ведется следствие, сообщает пресс-служба министерства обороны НКР.
28 марта, около 13:00 по ереванскому времени, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики (НКР)), дислоцированной в восточном направлении линии соприкосновения, вследствие стрельбы ВС Азербайджана смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий Артак Эдикович Рафаелян, 1997 г.р.
Вследствие предпринятого с азербайджанской стороны обстрела 1 марта в районе 16:50 в северо-восточном (Мартуни) направлении линии соприкосновения смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий-контрактник Нвер Юрикович Бабаджанян 1980 года рождения.
8 февраля, около 11:00 по ереванскому времени, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны НКР, дислоцированной в северном направлении линии соприкосновения, вследствие нарушения ВС Азербайджана режима прекращения огня смертельное ранение получил военнослужащий-контрактник Гегам Генрихович Манукян, 1979 г.р.
6 февраля, около 11:00 по ереванскому времени, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны НКР, дислоцированной в северо-восточном направлении линии соприкосновения, вследствие нарушения ВС Азербайджана режима прекращения огня смертельное ранение получил военнослужащий Гор Амазаспович Гарегинян, 1997 г.р.
Самое значимое
После того как документ вступит в силу, гражданам Армении будет засчитываться стаж легальной работы в России, Казахстане, Киргизии и Белоруссии, и они смогут получать полноценные пенсии на родине
Подразделения Армнии обороны НКР продолжают осуществлять тщательный контроль за наземными и воздушными границами Арцаха и принимать превентивные меры в случае необходимости
Армянская молодежная организация Санкт-Петербурга «Нор Серунд» 2 марта выступила с протестом из-за репортажа о мероприятии, посвященном так называемому «геноциду» азербайджанского населения в городе Ходжалы, который вышел 27 февраля 2017 года в новостном эфире телеканала «Санкт-Петербург».
Об этом заявил президент Армении Серж Саргсян в ходе своего выступления в Центре Карнеги в Брюсселе.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Сюжет
Последние новости
ООН предложила способ превращения сточной воды в питьевую Переработка сточных вод поможет уменьшить глобальный дефицит воды и сохранить окружающую среду. Об этом говорится в докладе ООН.
Организаторы «Евровидения-2017» опровергли слова о санкциях в отношении Украины Представитель Европейского вещательного союза (ЕВС) заявил, что организация не планирует санкций в отношении Украины.
Ученые: Пауки при желании смогли бы съесть всех людей на Земле всего за год К счастью, пока что любимое лакомство пауков — мотыльки, и лишь это спасает человечество, предполагают специалисты
Фигурист Евгений Плющенко завершил карьеру и станет тренером Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко принял решение завершить карьеру. 34-летний спортсмен трижды становился чемпионом мира и семь раз — чемпионом Европы.