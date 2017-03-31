Фигурист Евгений Плющенко завершил карьеру и станет тренером

PanARMENIAN.Net - Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко принял решение завершить карьеру. 34-летний спортсмен трижды становился чемпионом мира и семь раз — чемпионом Европы.

«Я закончил карьеру в спорте. Решение принял год назад, когда мне прооперировали шейный отдел. Подумал, что уже достаточно. Я смотрю, как выросла молодёжь, как выросло мужское фигурное катание. С молодёжью невозможно сейчас соревноваться – мне так кажется. Есть какой-то предел.

У меня было 15 операций, выступать на пятой Олимпиаде – сложно. Я уже наелся. Раньше я рвался на лёд, хотел доказать, что в мужском фигурном катании можно кататься долго. Что всё не так, как раньше: 20-21 год – и ушли кататься в шоу. А можно кататься и в 30-32. Вижу, что сегодня на чемпионате мира катаются ребята моего возраста. Какую-то лепту я внёс в фигурное катание, поменял стереотипы и очень горжусь этим.

Что касается меня, то я не поеду как спортсмен на Олимпийские игры — 2018. Я закончил карьеру в спорте. Открываю свою академию, где буду работать в качестве тренера. Если мы со спортсменами успеем подготовиться к Олимпиаде, может быть, и поеду», — сказал Плющенко, передает championat.com.

Плющенко не принял участия в соревнованиях одиночников в Сочи-2014 из-за травмы спины. В 2016 году фигурист выступил в Армении со своей шоу-программой.