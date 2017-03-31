Ученые: Пауки при желании смогли бы съесть всех людей на Земле всего за год

PanARMENIAN.Net - Если пауки захотят, они могут всего за один год съесть всех людей на Земле и даже не наесться. К такому выводу пришли швейцарский ученый Мартин Ниффелер и его шведский коллега Клаус Биркхофен. Исследование ученых опубликовано в журнале Science in Nature.

К счастью, пока что любимое лакомство пауков — мотыльки, и лишь это спасает человечество, предполагают специалисты.

По словам ученых, суммарный вес пищи, ежегодно потребляемой пауками, с запасом превышает суммарный вес всех людей. Чтобы выжить и сохранить свою популяцию, этим членистоногим, согласно подсчетам специалистов, требуется съедать от 400 до 800 миллионов тонн различных питательных веществ, пишет MK.

При этом совокупный вес людей на нашей планете оценивается в 432 миллиона тонн, то есть почти соответствует «нижней границе» этого диапазона. По мнению исследователей, пауки едва ли когда-нибудь решат столь радикально изменить свою диету, однако гипотетические последствия таких изменений показались им любопытными.

Отдельно ученые стремятся успокоить тех людей, кто в свете новой информации может начать сильнее бояться паучков в собственном жилище — по словам биологов, существующая статистика свидетельствует о том, что виды пауков, обитающие в домах, отличаются значительно меньшей «прожорливостью», чем те, которых чаще всего можно встретить в дикой природе — 95 процентов от всей съедаемой пауками еды приходится на долю обитателей лесов и полей.

Специалисты отмечают, что лишь немногие существа, в той или иной степени похожие на пауков, могут посоревноваться с ними по количеству потребляемой еды. При этом, к примеру, муравьи, пусть их на Земле и больше, чем пауков, включают в свой рацион немало растительной пищи, в то время как пауки поедают пищу животного происхождения.