Организаторы «Евровидения-2017» опровергли слова о санкциях в отношении Украины

PanARMENIAN.Net - Представитель Европейского вещательного союза (ЕВС) заявил, что организация не планирует санкций в отношении Украины.

По его словам, пресса неверно интерпретировала высказывания гендиректора ЕВС Ингрид Делтенре.

«Цитаты в интервью (швейцарскому изданию Blick — ред.) верные, но все остальное додумано журналистами», — заявил представитель союза, передает Lenta.ru.

Он пояснил, что, согласно основным правилам ЕВС, все случаи нарушения со стороны участников будут разбираться после окончания конкурса. Было также отмечено, что вещательный союз прежде не сталкивался с ситуацией, в которой оказалась Юлия Самойлова из России.

«Позиция ЕВС в этом вопросе неизменна. Мы будем прилагать все усилия, чтобы обеспечить участие представителям всех 43 стран», — сказал чиновник.

28 марта издание Blick опубликовало материал, в котором на основании слов Ингрид Делтенре утверждалось, что ЕВС может наказать Украину временным запретом на участие в «Евровидении».

Ранее в марте 2017 года организаторы пообещали защитить право России на участие в конкурсе.

Служба безопасности Украины запретила российской участнице «Евровидения» Юлии Самойловой въезд на территорию страны сроком на три года 22 марта. Такое решение было связано с посещением певицей Крыма в 2015 году. Из-за запрета исполнительница не сможет приехать на «Евровидение-2017», которое пройдет в Киеве.

Полуфиналы «Евровидения» состоятся 9 мая и 11 мая, финал — 13 мая.