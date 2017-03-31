ООН предложила способ превращения сточной воды в питьевую

PanARMENIAN.Net - Переработка сточных вод поможет уменьшить глобальный дефицит воды и сохранить окружающую среду. Об этом говорится в докладе ООН.

В документе изложена стратегия обращения со сточными водами, описаны способы ее повторного использования, а также получения полезных веществ и энергии.

«Игнорировать возможности, которые дает рециркуляция сточных вод, просто немыслимо», - сказал генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Боковая, передает ТАСС.

В 2016 году опрос, проведенный Всемирным экономическим форумом среди лидеров общественного мнения, показал, что дефицит воды является крупнейшим глобальным риском следующего десятилетия.

«Необходимо усилить водную безопасность для того, чтобы преодолеть угрозы, вызванные изменениями климата и деятельностью человека», - считает Бенедито Брага, глава Всемирного совета по воде, объединяющего правительства, ассоциации и исследовательские институты.

Десятилетиями люди использовали больше пресной воды, чем могла восстановить природа. Две трети человечества живут на территориях, страдающих от дефицита воды по меньшей мере в течение месяца. Половина этих людей - жители Китая и Индии. От болезней, связанных с плохим качеством питьевой воды, ежегодно умирает 3,5 млн человек - это больше, чем количество летальных исходов в результате СПИДа и автомобильных катастроф вместе взятых.

Согласно прогнозам Экологической программы ООН, спрос на воду - за счет промышленности, энергетики и потребностей увеличивающегося количества жителей планеты - увеличится к 2030 году на 50%. Кроме того, глобальное потепление усилило засухи на многих территориях, и даже при оптимистичных сценариях планета продолжит нагреваться.

Между тем бытовые и промышленные сточные воды почти не перерабатываются в бедных странах для повторного использования. Страны со средним уровнем дохода перерабатывают 38% cтоков, а богатые страны - 70%.

«До сих пор политики беспокоились о том, где взять еще чистой воды, вместо того, чтобы что-то делать с использованной, но эти два аспекта неразрывно связаны между собой», - сказал главный автор доклада Ричард Коннор, сотрудник Глобальной программы ЮНЕСКО по учету водных ресурсов.

Он подчеркнул, что вода из крупных рек в США используется до 20 раз, прежде чем попасть в океан. Идеальным примером циклического использования воды может стать быт космонавтов на МКС, где не пропадает ни капли. Жители Сингапура и калифорнийского города Сан-Диего также пьют переработанную воду. Повторно для сельскохозяйственных нужд используется вода в Иордании и Израиле.

Ги Райдер, председатель Водной программы ООН и глава Международной организации труда, подчеркнул, что канализационные воды также являются «богатым источником удобрений».

Вещества, которые негативно воздействуют на окружающую среду, например, фосфор, можно извлекать для дальнейшего использования, что уже делается в Австралии, Китае и Японии. Биологические отходы могут удовлетворить пятую часть потребностей экономики в фосфоре.

Также сточные воды являются источником энергии. В 2015 году в Японии вышел закон, обязывающий операторов канализации обеспечивать себя энергией, получаемой из твердых биологических отходов. Так, в городе Осака из 43 тонн отходов получается 6,5 тонн биотоплива в год. В Европе очистная станция датского города Орхус генерирует электроэнергию из канализационных стоков, обеспечивая тем самым 192% собственных потребностей в электричестве.