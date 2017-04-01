ВС Азербайджана произвели более 300 выстрелов в направлении армянских позиций НКР

PanARMENIAN.Net - В ночь с 31 марта на 1 апреля Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС из разнокалиберного стрелкового оружия нарушил режим прекращения огня около 35 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики (НКР).

В указанный период Азербайджан произвел в направлении армянских позиций свыше 300 выстрелов. В восточном направлении линии соприкосновения ВС Азербайджана применили станковый противотанковый гранатомет (3 снаряда).

Передовые подразделения Армии обороны НКР владеют оперативно-тактической обстановкой, продолжая уверенно нести боевое дежурство.

В ночь на 31 марта Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС из разнокалиберного стрелкового оружия, в том числе из снайперских винтовок нарушили режим прекращения огня около 60 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Арцаха (Нагорно-Карабахской Республики, НКР).