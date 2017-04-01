Армения в 2017 году ожидает рост потока российских туристов на 30-50%
1 апреля 2017 - 11:12 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения за счет разрешения россиянам въезжать в страну по внутреннему паспорту надеется в 2017 году увеличить количество туристов из РФ на 30-50%. Об этом заявила председатель госкомитета по туризму министерства экономического развития и инвестиций республики Зармине Зейтунцян.
«В 2017 году мы, как вы знаете, разрешили россиянам въезжать без загранпаспорта, приблизительно у 70% россиян загранпаспорта нет, поэтому мы хотели бы хотя бы 10% из них привлечь в Армению. Надеюсь, уже в этом году турпоток возрастет на 30-50%», — сказала она, отметив, что туристы из РФ находятся на первом месте по въезду в страну, передает РИА Новости.
По ее данным, в 2016 году Армению посетили более 450 тысяч туристов из России.
«Рекорд был в 2014 году, почти 470 тысяч туристов из России, а еще в 2012-м — 350 тысяч. В 2015-м из-за валютных колебаний турпоток упал до 443 тысяч, но в прошлом году мы снова начали рост», — добавила она.
Зейтунцян отметила, что Армения готова предложить туристам как экскурсионный, так и природный, горный, конный туризм, а также гастрономический, винный и горнолыжный.
«Но главное, что мы даем туристам, это ощущение расслабления, перезагрузку можно ощутить даже за одни выходные, поэтому мы сейчас популяризируем и такой туризм тоже, поездки выходного дня», — сказала она. Россиян, по ее словам, может привлечь в Армению также отсутствие языкового барьера.
«По-русски говорят почти все. Ну и, кроме того, Армения — безопасная страна», — рассказала она, подчеркнув, что россияне для армян не туристы, а прежде всего гости и друзья, и добавила, что сейчас в Армению организованы прямые рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Воронежа, Екатеринбурга, Краснодара и Самары.
«Я думаю, мы будем увеличивать количество рейсов в будущем, все будет зависеть от спроса», — заключила она. Граждане России с 23 февраля 2017 года могут посещать Армению по внутренним общегражданским паспортам.
Соответствующий документ был подписан по итогам официального визита в РФ премьер-министра Армении Карена Карапетяна в конце января 2017 года. Порядок, согласно которому граждане РФ могут приезжать в Армению по внутренним паспортам, действует только в аэропортах «Звартноц» (Ереван) и «Ширак» (Гюмри).
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