Левон Аронян остается на 9 месте в рейтинге ФИДЕ
1 апреля 2017 - 15:10 AMT
PanARMENIAN.Net - Международная шахматная федерация опубликовала обновленный рейтинг сильнейших гроссмейстеров мира (по состоянию на 1 апреля 2017 года).
В списке по-прежнему лидирует чемпион мира норвежец Магнус Карлсен (2838).
Армянский гроссмейстер Левон Аронян занимает 9 место с 2774 очками.
В рейтинг ФИДЕ вошли еще трое представителей Армении: Сергей Мовсесян находится на 67-й строчке (2677), Владимир Акопян – на 70-м месте (2675), а Габриел Саркисян – на 86-м месте (2666).
Первая десятка рейтинга ФИДЕ выглдит так: Магнус Карлсен (Норвегия) – 2838, Уэсли Со (США) – 2822, Фабиано Каруана (США) – 2817, Владимир Крамник (РФ) – 2811, Максим Вашье-Лаграв (Франция) – 2803, Хикару Накамура (США) – 2793, Вишванатан Ананд (Индия) – 2786, Сергей Карякин (Россия) – 2783, Левон Аронян (Армения) – 2774, Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – 2772.
Женский рейтинг возглавляют китаянки Хоу Ифань (2649) и Цзюй Вэньцзюнь (2596). В женском топ-100 Армению представляют Элина Даниелян (42-е место) и Лилит Мкртчян (48-я строчка).
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