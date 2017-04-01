1 апреля в Армении наступил День тишины перед парламентскими выборами
1 апреля 2017 - 11:22 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении 1 апреля наступил День тишины накануне парламентских выборов (2 апреля).
Голосование начнется 2 апреля в 08:00 (по ереванскому времени – ред.), завершится в 20:00.
Предварительные итоги голосования будут подведены и обнародованы 3 апреля до 20:00.
Это будут первые общереспубликанские выборы после конституционного референдума 6 декабря 2015 года по итогам которой, Армения совершит переход к парламентской модели правления.В выборах будут участвовать девять политических партий и блоков: блок «Елк» (Выход), блок «Оганян-Раффи-Осканян», блок «Царукян», блок «Конгресс-НПА», Республиканская партия Армении, «Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», партия «Свободные демократы», партия «Армянское возрождение», Компартия Армении.
Президент Армении Серж Саргсян 29 декабря 2016 года подписал указ о назначении выборов в Национальное Собрание республики на 2 апреля 2017 года. Центральная избирательная комиссия Армении на заседании 9 января 2017г. утвердила график основных мероприятий по подготовке к выборам в НС. Согласно графику, предвыборная кампания продлилась с 5 по 31 марта.
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