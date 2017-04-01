Президент Арцаха: Потерпев поражение на поле боя, Азербайджан не отказался от своих захватнических программ

PanARMENIAN.Net - Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики, НКР) Бако Саакян направил послание соотечественникам по случаю годовщины апрельской четырехдневной войны.

«Год назад, в ночь с 1 на 2 апреля, Азербайджан предпринял широкомасштабные военные действия практически по всей протяженности азербайджано-карабахской границы. Официальный Баку вновь попытался силой решить азербайджано-карабахский конфликт, уничтожить независимую государственность Арцаха, осуществить новый Геноцид армянского народа.

Агрессия Азербайджана полностью провалилась, и он понес большие человеческие, материальные и моральные потери, не сумев осуществить ни одну из своих коварных целей.

Противник (Азербайджан – рд.) столкнулся с боеспособными вооруженными силами Республики Арцах, с нашими храбрыми воинами, с нашим населением, ставшим единой армией, со всем армянским народом, Арменией и диаспорой, которые встали рядом с Арцахом. Армянский народ вновь доказал, что самое дорогое для него - независимая и свободная родина, которую мы в состоянии героически защитить от любого посягательства.

К сожалению, в результате подлых и провокационных действий противника мы понесли невосполнимые потери. Погибли десятки военнослужащих и мирные жители», - говорится в послании Саакяна.

«Вечная честь и слава всем нашим мученикам! Их светлая память навсегда останется в наших сердцах, их храбрость и подвиг станут ориентиром для подрастающего поколения», - подчеркнул президент Арцаха.

Саакян отметил, что потерпев поражение на поле боя, Азербайджан не отказался от своих захватнических программ.

«Он (Азербайджан – ред.) продолжает проводить армяноненавистническую политику, не прекращает осуществлять агрессивные действия на политических, информационных, дипломатических площадках, практически каждый день нарушает режим прекращения огня на всех участках наших границ. Его руководство не скрывает, что придерживается реваншистской политики. Такое поведение является терроризмом, очередным чудовищным и нечеловеческим проявлением геноцидальной политики», - сказал карабахский лидер. . По го мнению, все это вновь подтверждает одну древнюю истину армянского народа:

«Мы всегда должны быть сильными и едиными, всей нацией защищать нашу свободу и независимость и создавать достойное будущее для подрастающего поколения. Наш дух крепок, воля - несгибаема, цель - справедлива. Мы защищаем нашу родную землю, наш дом и семью, усердно обустраиваем нашу страну. Это святая миссия, которую наш народ будет всегда выполнять», - заключил глава Арцаха.

В ночь на 2 апреля 2016 года Азербайджан развязал военную агрессию против Нагорно-Карабахской Республики, которая сопровождалась военными преступлениями, грубыми нарушениями законов и обычаев войны, а также норм международного гуманитарного права. В ходе продолжавшихся с ночи 2 апреля до утра 5 апреля интенсивных боев отряды Армии обороны НКР уничтожили 2 азербайджанских вертолета, атакующих позиции армянской стороны, 26 танков, а также 14 беспилотников, 1 ракетно-артиллерийскую установку БМ-21 («Град»), 4 БМП и 1 инженерную установку. 5 апреля в 12:00 в Москве по инициативе азербайджанской стороны и при посредничестве РФ было достигнуто соглашение о временном прекращении огня на линии соприкосновения ВС Азербайджана и Карабаха. Однако азербайджанская сторона продолжает обстрел как карабахских, так и армянских позиций.