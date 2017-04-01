CDSI: Февральской диверсией Азербайджана на линии соприкосновения руководил лично начальник Генштаба

PanARMENIAN.Net - После служебного совещания в Минобороны Азербайджана 28 марта под руководством министра Закира Гасанова стало известно об увольнении и отправлении в отставку группы высокопоставленных азербайджанских военнослужащих.

Отмечается, что главной причиной увольнения высокопоставленных генералов Генерального штаба Вооруженных сил, послужили события 24-25 февраля 2017 года (ВС Азербайджана в ночь с 24-25 февраля совершили попытку наступления на армянские позиции – ред.). Об этом говорится в аналитическом обзоре CDSI (Прикаспийского института оборонных исследований).

На сайте организации сообщается, что именно уволенные Эйваз Джафаров, Эльбрус Оруджев и Мурад Гамидов были ответственными за осуществление операции в феврале 2017 года, сообщаетmeydan.tv.

«Руководил операцией несомненно сам начальник Генштаба Наджмеддин Садыхов. Но факт состоит в том, что Садыхов, чтобы защитить себя, перенес всю вину на них и пожертвовал более 20-и высокопоставленными офицерами Генштаба», - говорится в сообщении Прикаспийского института оборонных исследований.

По информации института, неудачи во время последней операции и ответственность за это Генштаба, стали темой обсуждения в правительстве с самого начала марта.

В обзоре института также говорится, что «есть информация, что в правительстве уже принято решение о коренной реформации Генштаба. По этой причине обсуждается также и фигура Наджмеддина Садыхова в качестве главы Генерального штаба Вооруженных сил и есть сомнения, что он и далее сохранит свою должность».

Ситуация на линии соприкосновения карабахско-азербайджнских ВС обострилась 25 февраля: около 03:00 и 04:00 (по ереванскому времени) Азербайджан на юго-восточном (Мартуни) и восточном (Акна) направлениях линии соприкосновения карабахско- азербайджанских, используя соответствующие установки разминирования и спецсредства, предприняли попытку нападения.Передовые подразделения Армии обороны Арцаха, также благодаря устройствам наблюдения, по обоим направлениям своевременно заметили продвижение азербайджанских спецназовцев, противник был отброшен на исходные позиции, неся потери. В результате ответных действий Азербайджан понес потери убитыми и как минимум пятью ранеными, тогда как с карабахской стороны потерь и раненых не было.

В соответствии с договоренностью, достигнутой между сторонами при посредничестве личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 27 февраля в 17:00 по ереванскому времени при участии Международного комитета Красного креста и полевых помощников личного представителя действующего председателя ОБСЕ был завершен процесс эвакуации тел пяти азербайджанских диверсантов из нейтральной зоны.