МИД Армении об апрельской войне в НКР: Азербайджан нанес тяжелый удар по мирному процессу
1 апреля 2017 - 14:43 AMT
PanARMENIAN.Net - МИД Армении выступил с заявлением в связи с годовщиной апрельской войны 2016 года в зоне карабахского конфликта.
«Минул год после азербайджанской агрессии против Арцаха. В течение четырех апрельских дней 2016 года Азербайджан предпринял против Арцаха те же агрессивные действия и варварства, что и на протяжении почти четырех лет в начале 1990-х годов, когда силой пытался подавить право народа Нагорного Карабаха на самоопределение и право жить на своей земле.
Мы склоняем головы перед памятью героев, которые пали, отражая нападение Азербайджана на Арцах, и ценою своей жизни предотвратили массовые злодеяния против народа Нагорного Карабаха.
В то время, как международное сообщество осуждало грубейшие нарушения международного гуманитарного права азербайджанскими вооруженными силами, Баку прославлял совершенные варварства и тех, кто их осуществил.
Азербайджанская авантюра нанесла тяжелый удар по мирному процессу», - говорится в заявлении МИД Армении.
Отмечается, что с целью стабилизации ситуации, предотвращения новой напряженности и создания благоприятных условий для продвижения переговорного процесса 16 мая в Вене, по инициативе государственного секретаря США, и 20 июня в Санкт-Петербурге, по приглашению президента Российской Федерации, состоялись встречи президентов Армении и Азербайджана, по итогам которых была подчеркнута необходимость исключительно мирного урегулирования конфликта, выполнения бессрочных трехсторонних соглашений 1994-1995 гг. о прекращении огня и были достигнуты договоренности о безотлагательном создании механизма расследования нарушений режима прекращения огня, расширения возможностей команды личного представителя Действующего председателя ОБСЕ.
«Тем не менее, Азербайджан отказался выполнять достигнутые договоренности и оказался в изоляции, противопоставив себя международному сообществу.
Высшее руководство Азербайджана в открытую лжет, утверждая, что якобы страны-сопредседатели признают Нагорный Карабах частью Азербайджана, притворяется, что якобы не понимает того, что говорят руководители стран-сопредседателей, а именно - народ Нагорного Карабаха должен реализовать свое право на самоопределение, посредством свободного волеизъявления, имеющего обязательную международно-правовую силу. Армения придерживается такого же подхода: да, окончательный статус Нагорного Карабаха должен быть определен народом Арцаха. Эта фальсификация Баку демонстрирует полное фиаско политического курса Азербайджана. Провалившись в переговорном процессе, Баку попытался решить проблему военным путем и опять потерпел провал.
Апрельская война в очередной раз ярким образом доказала, что Нагорный Карабах никогда и ни в каком статусе не может быть в составе Азербайджана, а реализация права на самоопределение народа Арцаха необратима.
В ответ на непрекращающиеся угрозы Азербайджана применить силу, международное сообщество ясно предупреждает, что не потерпит этого.
В качестве гаранта безопасности Арцаха, Армения обеспечит безопасность народа Нагорного Карабаха. Вместе со странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ, мы и впредь продолжим шаги по продвижению процесса исключительно мирного урегулирования конфликта», - отмечается в заявлении МИД Армении.
В ночь на 2 апреля 2016 года Азербайджан развязал военную агрессию против Нагорно-Карабахской Республики, которая сопровождалась военными преступлениями, грубыми нарушениями законов и обычаев войны, а также норм международного гуманитарного права. В ходе продолжавшихся с ночи 2 апреля до утра 5 апреля интенсивных боев отряды Армии обороны НКР уничтожили 2 азербайджанских вертолета, атакующих позиции армянской стороны, 26 танков, а также 14 беспилотников, 1 ракетно-артиллерийскую установку БМ-21 («Град»), 4 БМП и 1 инженерную установку. 5 апреля в 12:00 в Москве по инициативе азербайджанской стороны и при посредничестве РФ было достигнуто соглашение о временном прекращении огня на линии соприкосновения ВС Азербайджана и Карабаха. Однако азербайджанская сторона продолжает обстрел как карабахских, так и армянских позиций.
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Об этом 27 марта в Ереване заявил журналистам американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Ричард Хогланд.
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