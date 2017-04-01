В США на 85 году жизни скончался русский поэт Евгений Евтушенко

PanARMENIAN.Net - Поэт Евгений Евтушенко скончался на 85 году жизни в США. Об этом сообщила его вдова Мария Новикова.

Поэта госпитализировали 31 марта в тяжелом состоянии.

«Он скончался несколько минут назад в окружении родных и близких. Мирно, во сне, от остановки сердца», — сказала Новикова. Она не стала отвечать на вопрос о дате и времени похорон.

«Извините, никаких комментариев никому», — заявила вдова.

Генеральное консульство России в Хьюстоне поможет в выполнении последней воли поэта, сообщили в пресс-службе российского посольства в США.

По словам директора Государственного литературного музея Дмитрия Бака, Евтушенко был и остается человеком того времени, когда литература и поэзия оказывали огромное влияние на людей, его уход из жизни ознаменовал конец целой эпохи, передает РИА Новости.

Евгений Евтушенко родился в 1932 году в Иркутской области. На его счету множество сборников стихов и 19 поэм, в том числе «Бабий Яр», «Коррида», «Под кожей статуи Свободы». Он также получил известность также как прозаик, режиссер, сценарист, публицист и актер. В 1991 году поэт заключил преподавательский контракт с университетом в штате Оклахома и с тех пор жил с семьей в США.

Евтушенко и Армения

Большим идейным и духовным другом Евгения Евтушенко был выдающийся армянский поэт Паруйр Севак, который одним из первых приобщил его к армянской литературе. Их дружба сложилась еще в студенческие годы, когда они учились в Москве, в Литературном институте. Евтушенко всегда вспоминал Севака с чувством теплоты, признавая в его лице особо одаренного поэта. Указывая на величие армянского поэта, Евтушенко отмечал: «Армения встречала меня с теплом, в самые трудные моменты жизни… А Паруйр Севак находил отдушину в Москве, когда ему трудно было на родине. У Паруйра совесть была выше многого, и это стало для меня нравственным уроком».

Из поэзии Севака Евтушенко перевел незначительное число стихотворений, однако его переводы имели решающее значение в поддержке армянского поэта в тот трудный час, когда его поэзия подвергалась многочисленной критике.

Именно в эти годы, проявляя солидарность с Севаком, разделяя его мировоззрение и философский подход к жизни, Евтушенко перевел на русский язык поэму «И я про это», которая явилась новым словом в армянской поэзии, выходящим за рамки общепринятых устоев.

Евтушенко помимо Севака, перевел на русский язык также стихи таких армянских поэтов как Геворг Эмин, Размик Давояна, Ованес Шираза, Маро Маркарян, Амо Сагиян, Сильва Капутикян, также выступал редактором сборников переводов армянской поэзии на русский язык.

Русского поэта всегда восхищала армянская культура, интересовала история... «Я счастлив, что я вновь на этой многострадальной земле», - повторял поэт.

Он также был награждён медалью «За литературные заслуги», а также «Почетным орденом» Российско-Армянского университета.