В Армении выбирают новый парламент

PanARMENIAN.Net - 2 апреля, в 08:00 по ереванскому времени, в Армении открылись все 1997 избирательных участков, стартовали выборы в парламент РА. Избирательные участки закроются в 20:00 часов.

Это первые общереспубликанские выборы после конституционного референдума 6 декабря 2015 года. В выборах участвуют девять политических партий и блоков: блок «ЕЛК» (Выход), блок «Оганян-Раффи-Осканян», блок «Царукян», блок «Конгресс-НПА», Республиканская партия Армении, «Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», партия «Свободные демократы», партия «Армянское возрождение», Компартия Армении.

За 10 дней до выборов полиция РА обнародовала общее число внесенных в регистр избирателей, согласно которому право голоса имеют 2.564.795 граждан.

На выборах наблюдательскую миссию будут осуществлять БДИПЧ/ОБСЕ, ПАСЕ, наблюдательская миссия СНГ, Межпарламентская ассамблея СНГ, Парламентская ассамблея ОБСЕ, Европарламент. Кроме того, наблюдательскую миссию будут осуществлять 49 местных неправительственных организаций.

Для освещения парламентских выборов аккредитованы 89 местных, и 31 международное СМИ с около 100 представителями. В числе аккредитованных международных СМИ - BBC, Associated Пресс, агентство «ФрансПресс», Первый российский телеканал, а также информационные агентства ТАСС, РИА Новости и т.д.