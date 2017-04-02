Год спустя с апрельской войны

PanARMENIAN.Net - 2 апреля 2017-го – год с начала апрельской войны, когда Азербайджан развязал военную агрессию против Арцаха (Нагорно-Карабахской Республики – ред.).

Война сопровождалась военными преступлениями, грубыми нарушениями законов и обычаев войны, а также норм международного гуманитарного права.

Апрельские военные действия стали самыми крупномасштабными после соглашения о прекращении огня в мае 1994 года.

Четыре дня войны

Во время боевых действий со 2 по 5 апреля отлично проявили себя все армянские воинские части, включая артиллеристов, танкистов и противотанковые подразделения.

В ходе интенсивных боев отряды Армии обороны Арцаха уничтожили 2 азербайджанских вертолета, атакующих позиции армянской стороны, 26 танков, а также 14 беспилотников, 1 ракетно-артиллерийскую установку БМ-21 («Град»), 4 БМП и 1 инженерную установку.

10 апреля 2016 года генерал-майор Армии Обороны НКР Виталий Баласанян в интервью сообщил, что наступление азербайджанской армии на северо-восточном и юго-восточном направлении НКР было отвлекающим маневром, тогда как основной удар Азербайджан намеревался нанести на восточном (агдамском) направлении. По словам военного, эти планы были раскрыты армянской стороной: по скоплениям азербайджанской армии, сосредоточенной на этом направлении, был нанесен упреждающий артиллерийский удар, сорвавший, по словам Баласаняна, планы Азербайджана.

Тысячи добровольцев из Армении и диаспоры направились на линию соприкосновения для участия в боях за Арцах. Армянский народ вновь оказался един в своем желании защитить родину.

5 апреля в Москве по просьбе азербайджанской стороны и при посредничестве РФ было достигнуто соглашение о временном прекращении огня на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС.

О потерях

Во время боевых действий на линии соприкосновения армянская сторона потеряла 64 военнослужащих, 13 добровольцев, 4 гражданских, более 120 человек были ранены, еще 9 военнослужащих погибли после прекращения активных боевых действий, в период по 13 апреля, несколько – скончались позднее в госпиталях.

Исходя из данных Госдепа, представленных 16 мая в Вене, становится ясно, что помимо 81 потери с армянской стороны, погибло около 270 азербайджанцев. Вместе с тем аналитики международной исследовательской группы Bellingcat оценивают потери Баку в 400-500 убитых солдат.

Бесплодные переговоры

За 2016 год по вопросу урегулирования карабахского конфликта состоялось несколько встреч на различных площадках. Первые переговоры после апрельской войны прошли в мае 2016 года в Вене. Во встрече приняли участие президенты Армении и Азербайджана, а также представители стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Итогом встречи стали заявления участников о необходимости соблюдения соглашений 1994 и 1995 гг. и договоренности о расследовании вооруженных столкновений на границе представителями миссии ОБСЕ.

Следующая встреча между сторонами карабахского конфликта прошла 20 июня в Санкт-Петербурге, посредником между конфликтующими сторонами выступил президент России Владимир Путин. Стороны вновь поддержали утверждение о недопустимости силового разрешения конфликта, но в целом, саммит показал, что Ереван и Баку имеют неразрешимые противоречия в своих взглядах на будущее карабахской проблемы. Если армянская сторона делает акцент на необходимости деэскалации в зоне конфликта, то азербайджанская настаивает на необходимости изменения статус-кво и территориальных уступок со стороны Армении.

В марте 2017 года министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро выступил с предложением по проведению новой встречи в рамках переговоров по карабахскому конфликту. Франция, по его словам, может выступить в роли организатора, тем не менее формат подобной встречи пока не ясен, будет ли еще один саммит президентов, но уже с новым посредником или же предпочтение отдадут «венскому формату» с приглашением представителей стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Таким образом, единственным пунктом, по которому стороны выразили согласие стала необходимость мирного разрешения конфликта, но в то же время в течение всего года на линии соприкосновения ВС Азербайджана и Армии оборона Арцаха регулярно случались вспышки насилия, сопровождающиеся человеческими потерями. Помимо этого заявления, озвученные сторонами в Вене и в Санкт-Петербурге так и не получили юридического оформления.