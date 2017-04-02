Премьер РА: Внедренных механизмов достаточно для исключения фальсификаций на выборах

PanARMENIAN.Net - На избирательном участке №4/53 на выборах в Национальное Собрание РА проголосовал премьер-министр, первый заместитель председателя Республиканской партии Армении (РПА) Карен Карапетян.

Карапетян прибыл на избирательный участок вместе с супругой.

В беседе с журналистами глава правительства отметил, что пришел на голосование в хорошем настроении.

В ответ на вопрос о шансах РПА на победу в выборах Карен Карапетян отметил: «Время покажет».

Относительно возможности формирования РПА коалиции с другими политсилами, К.Карапетян отметил, что все станет ясно после выборов.

При этом Карапетян указал, что внедренных на этих парламентских выборах механизмов достаточно для исключения фальсификаций.

«Мое желание, чтобы выборы прошли в спокойной, толерантной атмосфере», – отметил он.

За ходом парламентских выборов можно следить в текстовой трансляции PAN.

Это первые общереспубликанские выборы после конституционного референдума 6 декабря 2015 года. В выборах участвуют девять политических партий и блоков: блок «ЕЛК» (Выход), блок «Оганян-Раффи-Осканян», блок «Царукян», блок «Конгресс-НПА», Республиканская партия Армении, «Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», партия «Свободные демократы», партия «Армянское возрождение», Компартия Армении.

За 10 дней до выборов полиция РА обнародовала общее число внесенных в регистр избирателей, согласно которому право голоса имеют 2.564.795 граждан.