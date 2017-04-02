ВС Азербайджана произвели более 330 выстрелов в направлении армянских позиций НКР
2 апреля 2017 - 10:53 AMT
PanARMENIAN.Net - В ночь с 1 на 2 апреля Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС из разнокалиберного стрелкового нарушил режим прекращения огня около 35 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Арцаха (Нагорно-Карабахской Республики, НКР).
В указанный период Азербайджан произвел в направлении армянских позиций свыше 330 выстрелов.
Подразделения Армии обороны НКР сохраняют полноценный контроль на передовой, продолжая уверенно нести боевое дежурство.
В ночь с 31 марта на 1 апреля Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС из разнокалиберного стрелкового оружия нарушил режим прекращения огня около 35 раз. В указанный период Азербайджан произвел в направлении армянских позиций свыше 300 выстрелов. В восточном направлении линии соприкосновения ВС Азербайджана применили станковый противотанковый гранатомет (3 снаряда).
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Подразделения Армнии обороны НКР продолжают осуществлять тщательный контроль за наземными и воздушными границами Арцаха и принимать превентивные меры в случае необходимости
Армянская молодежная организация Санкт-Петербурга «Нор Серунд» 2 марта выступила с протестом из-за репортажа о мероприятии, посвященном так называемому «геноциду» азербайджанского населения в городе Ходжалы, который вышел 27 февраля 2017 года в новостном эфире телеканала «Санкт-Петербург».
Об этом заявил президент Армении Серж Саргсян в ходе своего выступления в Центре Карнеги в Брюсселе.
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