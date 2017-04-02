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ВС Азербайджана произвели более 330 выстрелов в направлении армянских позиций НКР

ВС Азербайджана произвели более 330 выстрелов в направлении армянских позиций НКР
2 апреля 2017 - 10:53 AMT

PanARMENIAN.Net - В ночь с 1 на 2 апреля Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС из разнокалиберного стрелкового нарушил режим прекращения огня около 35 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Арцаха (Нагорно-Карабахской Республики, НКР).

В указанный период Азербайджан произвел в направлении армянских позиций свыше 330 выстрелов.

Подразделения Армии обороны НКР сохраняют полноценный контроль на передовой, продолжая уверенно нести боевое дежурство.

В ночь с 31 марта на 1 апреля Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС из разнокалиберного стрелкового оружия нарушил режим прекращения огня около 35 раз. В указанный период Азербайджан произвел в направлении армянских позиций свыше 300 выстрелов. В восточном направлении линии соприкосновения ВС Азербайджана применили станковый противотанковый гранатомет (3 снаряда).

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