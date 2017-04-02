Техническое средство не опознало биометрический паспорт президента Армении на выборах

PanARMENIAN.Net - Президент Армении, председатель Республиканской партии Серж Саргсян проголосовал на избирательном участке № 9/18.

Перед голосованием произошли некоторые затруднения технического характера с опознанием отпечатков пальцев главы Армении: техническое средство не опознало биометрический паспорт президента, в течение 2 минут проблему удалось разрешить.

После голосования Саргсян сказал журналистам, что, бросив бюллетень в урну, подумал о мире.

«Дороже мира нет ничего, и мы сделаем все, чтобы на границах был мир, и чтобы границы были неприкосновенны», - отметил президент Армении.

На вопрос журналистов, как он оценивает шансы Республиканской партии, Саргсян ответил: «Сегодня не время оценивать шансы. Сегодня время получать голоса».

За ходом парламентских выборов можно следить в текстовой трансляции PAN

Это первые общереспубликанские выборы после конституционного референдума 6 декабря 2015 года. В выборах участвуют девять политических партий и блоков: блок «ЕЛК» (Выход), блок «Оганян-Раффи-Осканян», блок «Царукян», блок «Конгресс-НПА», Республиканская партия Армении, «Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», партия «Свободные демократы», партия «Армянское возрождение», Компартия Армении.

За 10 дней до выборов полиция РА обнародовала общее число внесенных в регистр избирателей, согласно которому право голоса имеют 2.564.795 граждан.