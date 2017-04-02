Католикос всех армян пожелал, чтобы выборы принесли прогресс и мирную безмятежную жизнь

PanARMENIAN.Net - Католикос всех армян Гарегин Второй утром 2 апреля в сопровождении братии Первопрестольного Святого Эчмиадзина посетил избирательный участок №14/11 города Эчмиадзин, приняв участие в голосовании на выборах в Национальное Собрание. Об этом сообщает пресс-канцелярия Первопрестольного Св. Эчмиадзина.

«Мы проголосовали с добрыми пожеланиями, прося, чтобы эти выборы принесли нашему народу прогресс, развитие и обеспечили мирную, безмятежную жизнь, прибавили в жизни нарда оптимизма, веры и надежды. И да благословит Бог нашу страну и рассеянный по всему миру армянский народ», - сказал после голосования Католикос Гарегин II.

За ходом парламентских выборов можно следить в текстовой трансляции PAN

Это первые общереспубликанские выборы после конституционного референдума 6 декабря 2015 года. В выборах участвуют девять политических партий и блоков: блок «ЕЛК» (Выход), блок «Оганян-Раффи-Осканян», блок «Царукян», блок «Конгресс-НПА», Республиканская партия Армении, «Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», партия «Свободные демократы», партия «Армянское возрождение», Компартия Армении. За 10 дней до выборов полиция РА обнародовала общее число внесенных в регистр избирателей, согласно которому право голоса имеют 2.564.795 граждан.