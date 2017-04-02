Армянская Генпрокуратура рассмотрела 225 сообщений о нарушениях

PanARMENIAN.Net - Сформированная по указу Генерального прокурора Армении рабочая группа, по состоянию на 1 апреля 2017 года, рассмотрела 225 сообщений касательно избирательных правонарушений на этапе подготовки к парламентским выборам 2 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Из рассмотренных 225 сообщений 57 содержали признаки предполагаемых преступлений, посягающих на избирательные права. Указанные 57 сообщений были направлены в соответствующие территориальные отделы полиции для проверки указанных в них сведений.

По итогам проверок описанные в 42 сообщениях факты были опровергнуты или не подтвердились, а по остальным проверки пока продолжаются.

За ходом парламентских выборов можно следить в текстовой трансляции PAN

Это первые общереспубликанские выборы после конституционного референдума 6 декабря 2015 года. В выборах участвуют девять политических партий и блоков: блок «ЕЛК» (Выход), блок «Оганян-Раффи-Осканян», блок «Царукян», блок «Конгресс-НПА», Республиканская партия Армении, «Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», партия «Свободные демократы», партия «Армянское возрождение», Компартия Армении. За 10 дней до выборов полиция РА обнародовала общее число внесенных в регистр избирателей, согласно которому право голоса имеют 2.564.795 граждан.