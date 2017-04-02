По состоянию на 11:00 на выборах в парламент Армении проголосовали 13.32% избирателей

PanARMENIAN.Net - По состоянию на 11:00 (по ереванскому времени) на парламентских выборах в Армении проголосовали 344 714 человек или 13.32% избирателей. Об этом свидетельствуют данные ЦИК Армении.

Отмечается, что правом выбирать в Армении пользуются 2 млн. 587 тыс. 706 человек.

За ходом парламентских выборов можно следить в текстовой трансляции PAN

Это первые общереспубликанские выборы после конституционного референдума 6 декабря 2015 года. В выборах участвуют девять политических партий и блоков: блок «ЕЛК» (Выход), блок «Оганян-Раффи-Осканян», блок «Царукян», блок «Конгресс-НПА», Республиканская партия Армении, «Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», партия «Свободные демократы», партия «Армянское возрождение», Компартия Армении. За 10 дней до выборов полиция РА обнародовала общее число внесенных в регистр избирателей, согласно которому право голоса имеют 2.564.795 граждан.