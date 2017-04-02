Лидер блока «ЕЛК» заявил, что его шансы на победу «велики»

PanARMENIAN.Net - Лидер оппозиционного блока «ЕЛК» («Выход») Никол Пашинян проголосовал на избирательном участке 8/16 в Ереване.

Пашинян проголосовал за то, чтобы Армения «нашла выход из пучины отчаяния».

Касаясь вопроса нарушений на выборах, Пашинян отметил, что зафиксированы случаи нарушения тайны голосования.

По его словам, нарушения были устранены после поступившего сигнала.

На вопрос, насколько велики его шансы на победу, Пашинян ответил коротко — «велики», передает Sputnik-Армения.

За ходом парламентских выборов можно следить в текстовой трансляции PAN

Это первые общереспубликанские выборы после конституционного референдума 6 декабря 2015 года. В выборах участвуют девять политических партий и блоков: блок «ЕЛК» (Выход), блок «Оганян-Раффи-Осканян», блок «Царукян», блок «Конгресс-НПА», Республиканская партия Армении, «Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», партия «Свободные демократы», партия «Армянское возрождение», Компартия Армении. За 10 дней до выборов полиция РА обнародовала общее число внесенных в регистр избирателей, согласно которому право голоса имеют 2.564.795 граждан.