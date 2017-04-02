Президент и министр обороны Армении воздали дань памяти погибшим в ходе апрельской войны

PanARMENIAN.Net - Президент Армении, верховный главнокомандующий ВС Серж Саргсян 2 апреля в сопровождении министра обороны Вигена Саркисяна и высшего офицерского состава ВС посетил воинский пантеон «Ераблур».

«Серж Саргсян воздал дань уважения и благодарности памяти самоотверженно павших при защите границ Отечества во время развязанной Азербайджаном апрельской агрессии героев наших дней и всех сынов армянского народа, пожертвовавших свои жизни во имя независимости Отечества в Арцахской освободительной борьбе», - говорится в сообщении пресс-службы главы Армении.

2 апреля 2017-го – год с начала апрельской войны, когда Азербайджан развязал военную агрессию против Арцаха (Нагорно-Карабахской Республики – ред.). Война сопровождалась военными преступлениями, грубыми нарушениями законов и обычаев войны, а также норм международного гуманитарного права. Апрельские военные действия стали самыми крупномасштабными после соглашения о прекращении огня в мае 1994 года.

Во время боевых действий со 2 по 5 апреля отлично проявили себя все армянские воинские части, включая артиллеристов, танкистов и противотанковые подразделения. В ходе интенсивных боев отряды Армии обороны Арцаха уничтожили 2 азербайджанских вертолета, атакующих позиции армянской стороны, 26 танков, а также 14 беспилотников, 1 ракетно-артиллерийскую установку БМ-21 («Град»), 4 БМП и 1 инженерную установку.

Тогда тысячи добровольцев из Армении и диаспоры направились на линию соприкосновения для участия в боях за Арцах. Армянский народ вновь оказался един в своем желании защитить родину.

5 апреля в Москве по просьбе азербайджанской стороны и при посредничестве РФ было достигнуто соглашение о временном прекращении огня на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС.