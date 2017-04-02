Сейран Оганян заявил, что он проинформирован об избирательных фальсификациях

PanARMENIAN.Net - Возглавляющий пропорциональный список альянса «Оганян – Раффи – Осканян» экс-министр обороны Армении Сейран Оганян 2 апреля проголосовал на избирательном участке № 9/41. Он пришел на избирательный участок вместе с супругой.

«Я проголосовал за то, чтобы сделать более благополучным будущее нашего народа, консолидированного на основе переданных нам лучших традиций и наследия.

Я проголосовал во имя справедливой, честной Армении, за формирование развитой экономики», - сказал Оганян.

Что касается муссируемых слухов об избирательных фальсификациях, то Оганян отметил, что штаб альянса обо всем этом информирован и сейчас занимается оценкой ситуации, контролем.

На вопрос, какова ситуация в альянсе и есть ли обеспокоенность в связи с арестом Самвела Бабаяна, Оганян ответил: «Давайте проведем этот день в спокойном духе и с непоколебимой верой. Поскольку наш боевой товарищ Самвел Бабаян пока находится в заключении, обеспокоенность и подозрения есть всегда».

Он отметил, что сегодня члены альянса «Оганян – Раффи – Осканян» посетят пантеон «Ераблур».

«Не нужно портить нам настроение, давайте воздадим дань уважения памяти нашим военнослужащим. Что касается вопросов об уроках, извлеченных из апрельской войны, то адресуйте их министру обороны Армении», - сказал экс-глава Минобороны.

За ходом парламентских выборов можно следить в текстовой трансляции PAN

Это первые общереспубликанские выборы после конституционного референдума 6 декабря 2015 года. В выборах участвуют девять политических партий и блоков: блок «ЕЛК» (Выход), блок «Оганян-Раффи-Осканян», блок «Царукян», блок «Конгресс-НПА», Республиканская партия Армении, «Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», партия «Свободные демократы», партия «Армянское возрождение», Компартия Армении. За 10 дней до выборов полиция РА обнародовала общее число внесенных в регистр избирателей, согласно которому право голоса имеют 2.564.795 граждан.