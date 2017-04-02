Свитальский: Проведена большая работа, чтобы в Армении состоялись хорошие выборы

PanARMENIAN.Net - Руководитель делегации Европейского союза в Армении, посол Петр Свитальский ждет от парламентских выборов 2 апреля хороших результатов. Об это посол заявил в беседе с журналистами на избирательном участке №9/18 в основной школе имени Сурена Спандаряна.

«Работала очень большая команда, поэтому мы ожидаем очень хороших результатов. Проведена большая работа, чтобы в Армении прошли хорошие выборы», - сказал Свитальский, передает Aysor.am.

За ходом парламентских выборов можно следить в текстовой трансляции PAN

Это первые общереспубликанские выборы после конституционного референдума 6 декабря 2015 года. В выборах участвуют девять политических партий и блоков: блок «ЕЛК» (Выход), блок «Оганян-Раффи-Осканян», блок «Царукян», блок «Конгресс-НПА», Республиканская партия Армении, «Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», партия «Свободные демократы», партия «Армянское возрождение», Компартия Армении. За 10 дней до выборов полиция РА обнародовала общее число внесенных в регистр избирателей, согласно которому право голоса имеют 2.564.795 граждан.