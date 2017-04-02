Свитальский: Проведена большая работа, чтобы в Армении состоялись хорошие выборы
2 апреля 2017 - 13:25 AMT
PanARMENIAN.Net - Руководитель делегации Европейского союза в Армении, посол Петр Свитальский ждет от парламентских выборов 2 апреля хороших результатов. Об это посол заявил в беседе с журналистами на избирательном участке №9/18 в основной школе имени Сурена Спандаряна.
«Работала очень большая команда, поэтому мы ожидаем очень хороших результатов. Проведена большая работа, чтобы в Армении прошли хорошие выборы», - сказал Свитальский, передает Aysor.am.
За ходом парламентских выборов можно следить в текстовой трансляции PAN
Это первые общереспубликанские выборы после конституционного референдума 6 декабря 2015 года. В выборах участвуют девять политических партий и блоков: блок «ЕЛК» (Выход), блок «Оганян-Раффи-Осканян», блок «Царукян», блок «Конгресс-НПА», Республиканская партия Армении, «Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», партия «Свободные демократы», партия «Армянское возрождение», Компартия Армении. За 10 дней до выборов полиция РА обнародовала общее число внесенных в регистр избирателей, согласно которому право голоса имеют 2.564.795 граждан.
Самое значимое
Об этом 27 марта в Ереване заявил журналистам американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Ричард Хогланд.
Налбандян выразил уверенность в том, что документ откроет новую страницу в отношениях Армении с Евросоюзом и странами-членами организации
Предвыборная программа партий «Свободные демократы» и «Свобода» состоит из 10 основных пунктов, в которых ключевое место занимает борьба с теневой экономикой и незаконным оборотом
В основе программы лежат 2 принципа: в нее включены все важнейшие вопросы, интересующие граждан Армении, результаты изменений запланированы не на далекое будущее, а на насточщее время
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
В службу «горячей линии» полиции Армении поступило 23 сообщения По пяти сообщениям предоставлены необходимые консультации, 14 направлены в соответствующее подразделение для проверки.
Грант Багратян: Для перемен в стране не существует другого конституционного способа, кроме выборов На вопрос о возможности формирования коалиции с оппозиционными силами после парламентских выборов Багратян ответил: «Посмотрим, такие вопросы задаете прямо-таки. Посмотрим»
Блок ОРО намерен продолжить конституционную борьбу в Армении и после выборов Об этом 2 апреля сказал журналистам один из лидеров блока, первый министр иностранных дел Армении Раффи Ованнисян после голосования на своем избирательном участке.
В Ереване подвергся нападению корреспондент радио «Свобода» (видео) Все началось после того, как корреспондент заметил, что избиратели перед тем, как идти на участок для голосования, заходят в штаб кандидата от РПА Акопа Бегларяна