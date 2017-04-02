Зампредседателя РПА: На выборах в Армении некоторые круги распространяют фейковые сообщения о нарушениях

PanARMENIAN.Net - В ходе парламентских выборов в Армении некоторые круги распространяют фейковые сообщения о нарушениях. Об этом заявил журналистам зампредседателя правящей Республиканской партии Армении (РПА) Армен Ашотян.

«Собирается информационный мусор, на реагирование и комментирование которого тратится значительное время. Да, есть некоторые инциденты, но это единичные случаи, нельзя их рассматривать в качестве основы всего избирательного процесса», - сказал Ашотян, подчеркнув, что все это заранее запланировано, пишетAysor.am.

По словам зампредседателя, процесс выборов полностью удовлетворительный, а к некоторым техническим проблемам стоит относиться с пониманием.

За ходом парламентских выборов можно следить в текстовой трансляции PAN.

2 апреля в Армении проходят выборы в Национальное собрание. Это первые общереспубликанские выборы после конституционного референдума 6 декабря 2015 года. В выборах участвуют девять политических партий и блоков: блок «ЕЛК» (Выход), блок «Оганян-Раффи-Осканян», блок «Царукян», блок «Конгресс-НПА», Республиканская партия Армении, «Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», партия «Свободные демократы», партия «Армянское возрождение», Компартия Армении. За 10 дней до выборов полиция РА обнародовала общее число внесенных в регистр избирателей, согласно которому право голоса имеют 2.564.795 граждан.