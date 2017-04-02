Левон Тер-Петросян: Эффективность используемых техсредств будет ясна после выборов
2 апреля 2017 - 13:43 AMT
PanARMENIAN.Net - На избирательном участке №9/18 на выборах в Национальное Собрание Армении проголосовал первый президент Армении Левон Тер-Петросян, возглавляющий избирательный список блока Армянский национальный конгресс – Народная партия Армении (АНК-НПА).
«Я проголосовал во имя исполнения своего гражданского долга», – сказал после голосования журналистам Тер-Петросян.
Коснувшись вопроса эффективности используемых в ходе голосования технических средств, он отметил: «Не знаю, будет видно после выборов».
Техсредства не зафиксировали отпечаток пальца экс-президента.
«Это из-за сельскохозяйственных работ», - пошутил экс-президент.
За ходом парламентских выборов можно следить в текстовой трансляции PAN
Это первые общереспубликанские выборы после конституционного референдума 6 декабря 2015 года. В выборах участвуют девять политических партий и блоков: блок «ЕЛК» (Выход), блок «Оганян-Раффи-Осканян», блок «Царукян», блок «Конгресс-НПА», Республиканская партия Армении, «Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», партия «Свободные демократы», партия «Армянское возрождение», Компартия Армении. За 10 дней до выборов полиция РА обнародовала общее число внесенных в регистр избирателей, согласно которому право голоса имеют 2.564.795 граждан.
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Об этом 27 марта в Ереване заявил журналистам американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Ричард Хогланд.
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