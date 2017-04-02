Левон Тер-Петросян: Эффективность используемых техсредств будет ясна после выборов

PanARMENIAN.Net - На избирательном участке №9/18 на выборах в Национальное Собрание Армении проголосовал первый президент Армении Левон Тер-Петросян, возглавляющий избирательный список блока Армянский национальный конгресс – Народная партия Армении (АНК-НПА).

«Я проголосовал во имя исполнения своего гражданского долга», – сказал после голосования журналистам Тер-Петросян.

Коснувшись вопроса эффективности используемых в ходе голосования технических средств, он отметил: «Не знаю, будет видно после выборов».

Техсредства не зафиксировали отпечаток пальца экс-президента.

«Это из-за сельскохозяйственных работ», - пошутил экс-президент.

За ходом парламентских выборов можно следить в текстовой трансляции PAN

Это первые общереспубликанские выборы после конституционного референдума 6 декабря 2015 года. В выборах участвуют девять политических партий и блоков: блок «ЕЛК» (Выход), блок «Оганян-Раффи-Осканян», блок «Царукян», блок «Конгресс-НПА», Республиканская партия Армении, «Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», партия «Свободные демократы», партия «Армянское возрождение», Компартия Армении. За 10 дней до выборов полиция РА обнародовала общее число внесенных в регистр избирателей, согласно которому право голоса имеют 2.564.795 граждан.