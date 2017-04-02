Transparency International: По положению на 13:15 на выборах в Армении зафиксированы 75 нарушений

PanARMENIAN.Net - 2 апреля, в период с 12:45 по 13:15 по местному времени, на разных избирательных участках в Армении зафиксировано около 75 нарушений. Об этом сообщает Антикоррупционный центр «Трансперенси Интернэшнл».

Зафиксированные нарушения в основном связаны с тайной голосования, направлением избирателей, проблемами с удостоверением личности или регистрацией, наблюдателями, представителями СМИ, скоплением людей и машин, нарушением процедуры оказания помощи избирателям, присутствием посторонних лиц.

Зафиксированы также случаи насилия и оказания давления.

За ходом парламентских выборов можно следить в текстовой трансляции PAN.

2 апреля в Армении проходят выборы в Национальное собрание.Это первые общереспубликанские выборы после конституционного референдума 6 декабря 2015 года. В выборах участвуют девять политических партий и блоков: блок «ЕЛК» (Выход), блок «Оганян-Раффи-Осканян», блок «Царукян», блок «Конгресс-НПА», Республиканская партия Армении, «Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», партия «Свободные демократы», партия «Армянское возрождение», Компартия Армении. За 10 дней до выборов полиция РА обнародовала общее число внесенных в регистр избирателей, согласно которому право голоса имеют 2.564.795 граждан.