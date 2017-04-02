Transparency International: По положению на 13:15 на выборах в Армении зафиксированы 75 нарушений
2 апреля 2017 - 14:25 AMT
PanARMENIAN.Net - 2 апреля, в период с 12:45 по 13:15 по местному времени, на разных избирательных участках в Армении зафиксировано около 75 нарушений. Об этом сообщает Антикоррупционный центр «Трансперенси Интернэшнл».
Зафиксированные нарушения в основном связаны с тайной голосования, направлением избирателей, проблемами с удостоверением личности или регистрацией, наблюдателями, представителями СМИ, скоплением людей и машин, нарушением процедуры оказания помощи избирателям, присутствием посторонних лиц.
Зафиксированы также случаи насилия и оказания давления.
За ходом парламентских выборов можно следить в текстовой трансляции PAN.
2 апреля в Армении проходят выборы в Национальное собрание.Это первые общереспубликанские выборы после конституционного референдума 6 декабря 2015 года. В выборах участвуют девять политических партий и блоков: блок «ЕЛК» (Выход), блок «Оганян-Раффи-Осканян», блок «Царукян», блок «Конгресс-НПА», Республиканская партия Армении, «Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», партия «Свободные демократы», партия «Армянское возрождение», Компартия Армении. За 10 дней до выборов полиция РА обнародовала общее число внесенных в регистр избирателей, согласно которому право голоса имеют 2.564.795 граждан.
Самое значимое
Участие в выборах — большая честь и удовольствие. Об этом заявил всемирно известный рок-музыкант, солист группы System of a Down Серж Танкян на встрече с журналистами в Ереване.
Как сообщил председатель Армянской социологической Ассоциации Геворк Погосян, опрос был проведен с 18 по 27 марта 2017 года среди 1005 респондентов по всей Армении (пропорционально в Ереване и в регионах), которые имеют право голосования
В течение всего дня волонтеры будут разрисовывать городские стены в районе Шамахян, собирать одежду для нуждающихся семей и книги для школы №5, раздавать прохожим вдохновляющие и веселые открытки
Опрос проведен среди 1145 граждан Армении за 15 дней предвыборной гонки, с 12 по 19 марта, в 10 областях Армении и всех районах Еревана
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