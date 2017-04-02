Глава Минюста РА: Не нужно создавать иллюзии широкомасштабных нарушений на выборах

PanARMENIAN.Net - Включенная в избирательный список Республиканской партии Армении (РПА) министр юстиции РА Арпине Ованнисян рассказала, что проголосовала на парламентских выборах «во имя завтрашнего дня Армении».

На уточняющий вопрос, каким она видит завтрашний день Армении, Арпине Ованнисян сказала: «Прогрессивным, безопасным и обеспеченным. Все мы видим будущее Армении таким».

При этом Ованнисян отметила, что оценивает агиткампанию к выборам в парламент Армении, которая продлилась с 5 по 31 марта, в целом нормально.

«Конечно, были определенные эпизоды, было бы желательно, чтобы их не было. Но считаю, что в общей сложности агиткампания прошла в рамках закона», – сказала глава Минюста РА.

При этом глава Минюста Армении обратилась с призывом к участвующим в выборах политсилам: «не создавать иллюзии широкомасштабных нарушений».

«Если в реальности есть какая-либо проблема, она обязательно будет рассмотрена», – добавила она, передает Panorama.am.

«Внедрены все механизмы, чтобы свести воздействие избирательных взяток к нулю. В этом я вас уверяю», – подчеркнула министр, добавив, что это констатируют и представители оппозиции.

За ходом парламентских выборов можно следить в текстовой трансляции PAN

Это первые общереспубликанские выборы после конституционного референдума 6 декабря 2015 года. В выборах участвуют девять политических партий и блоков: блок «ЕЛК» (Выход), блок «Оганян-Раффи-Осканян», блок «Царукян», блок «Конгресс-НПА», Республиканская партия Армении, «Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», партия «Свободные демократы», партия «Армянское возрождение», Компартия Армении. За 10 дней до выборов полиция РА обнародовала общее число внесенных в регистр избирателей, согласно которому право голоса имеют 2.564.795 граждан.