// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Глава Минюста РА: Не нужно создавать иллюзии широкомасштабных нарушений на выборах

Глава Минюста РА: Не нужно создавать иллюзии широкомасштабных нарушений на выборах
2 апреля 2017 - 14:18 AMT

PanARMENIAN.Net - Включенная в избирательный список Республиканской партии Армении (РПА) министр юстиции РА Арпине Ованнисян рассказала, что проголосовала на парламентских выборах «во имя завтрашнего дня Армении».

На уточняющий вопрос, каким она видит завтрашний день Армении, Арпине Ованнисян сказала: «Прогрессивным, безопасным и обеспеченным. Все мы видим будущее Армении таким».

При этом Ованнисян отметила, что оценивает агиткампанию к выборам в парламент Армении, которая продлилась с 5 по 31 марта, в целом нормально.

«Конечно, были определенные эпизоды, было бы желательно, чтобы их не было. Но считаю, что в общей сложности агиткампания прошла в рамках закона», – сказала глава Минюста РА.

При этом глава Минюста Армении обратилась с призывом к участвующим в выборах политсилам: «не создавать иллюзии широкомасштабных нарушений».

«Если в реальности есть какая-либо проблема, она обязательно будет рассмотрена», – добавила она, передает Panorama.am.

«Внедрены все механизмы, чтобы свести воздействие избирательных взяток к нулю. В этом я вас уверяю», – подчеркнула министр, добавив, что это констатируют и представители оппозиции.

За ходом парламентских выборов можно следить в текстовой трансляции PAN

Это первые общереспубликанские выборы после конституционного референдума 6 декабря 2015 года. В выборах участвуют девять политических партий и блоков: блок «ЕЛК» (Выход), блок «Оганян-Раффи-Осканян», блок «Царукян», блок «Конгресс-НПА», Республиканская партия Армении, «Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», партия «Свободные демократы», партия «Армянское возрождение», Компартия Армении. За 10 дней до выборов полиция РА обнародовала общее число внесенных в регистр избирателей, согласно которому право голоса имеют 2.564.795 граждан.

Ссылки по теме:
Panorama.am. Ներդրված են բոլոր մեխանիզմները, որ ընտրակաշառքն ունենա զրո ազդեցություն. Արփինե Հովհաննիսյան
 Самое значимое
Американский сопредседатель: В карабахском вопросе между США, РФ и Францией нет противоречийАмериканский сопредседатель: В карабахском вопросе между США, РФ и Францией нет противоречий
Об этом 27 марта в Ереване заявил журналистам американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Ричард Хогланд.
Армения и ЕС парафировали соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерствеАрмения и ЕС парафировали соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве
Налбандян выразил уверенность в том, что документ откроет новую страницу в отношениях Армении с Евросоюзом и странами-членами организации
«Свободные демократы» Армении обещают борьбу с коррупцией и теневой экономикой, повышение зарплат и пенсий«Свободные демократы» Армении обещают борьбу с коррупцией и теневой экономикой, повышение зарплат и пенсий
Предвыборная программа партий «Свободные демократы» и «Свобода» состоит из 10 основных пунктов, в которых ключевое место занимает борьба с теневой экономикой и незаконным оборотом
Предвыборная программа блока ОРО: Ликвидация монополий, конкуренция, снижение ставки НДСПредвыборная программа блока ОРО: Ликвидация монополий, конкуренция, снижение ставки НДС
В основе программы лежат 2 принципа: в нее включены все важнейшие вопросы, интересующие граждан Армении, результаты изменений запланированы не на далекое будущее, а на насточщее время
Partner news
 Статьи
Тот, кто говорит «ни пяди земли», роет могилу этой нации

Главные тезисы интервью Левона Тер-Петросяна

 Самое читаемое в разделе
Военный эксперт: Азербайджан усиливает напряженность в Карабахе по 3 причинам
Виген Саркисян: Армянские ВС вынуждены предпринимать ответные действия на линии соприкосновения
Президент Армении: Все провокации Азербайджана получат достойный ответ
Командос обнародовал документ: Население Ходжалу могло беспрепятственно покинуть город в 1992 году
Главная
Все новости
Обзор: Политика
Другие новости раздела
 Последние новости
В службу «горячей линии» полиции Армении поступило 23 сообщения По пяти сообщениям предоставлены необходимые консультации, 14 направлены в соответствующее подразделение для проверки.
Грант Багратян: Для перемен в стране не существует другого конституционного способа, кроме выборов На вопрос о возможности формирования коалиции с оппозиционными силами после парламентских выборов Багратян ответил: «Посмотрим, такие вопросы задаете прямо-таки. Посмотрим»
Блок ОРО намерен продолжить конституционную борьбу в Армении и после выборов Об этом 2 апреля сказал журналистам один из лидеров блока, первый министр иностранных дел Армении Раффи Ованнисян после голосования на своем избирательном участке.
В Ереване подвергся нападению корреспондент радио «Свобода» (видео) Все началось после того, как корреспондент заметил, что избиратели перед тем, как идти на участок для голосования, заходят в штаб кандидата от РПА Акопа Бегларяна