В Ереване подвергся нападению корреспондент радио «Свобода»

PanARMENIAN.Net - В Ереване в районе Конд, недалеко от избирательного участка и штаба правящей Республиканской партии Армении совершено нападение на корреспондента радио «Свобода» Сисака Габриэляна.

Все началось после того, как корреспондент заметил, что избиратели перед тем, как идти на участок для голосования, заходят в штаб кандидата от РПА Акопа Бегларяна. Корреспондент заметил деньги в руках некоторых из них, после того, как они выходили из штаба. После этого Сисак Габриэлян также зашел в штаб.

По его словам, при входе в штаб ему пытались помешать и не пускать внутрь, однако ему удалось войти. В штабе он увидел нескольких граждан и списки на столе.

Находящиеся там лица, заметив журналиста, пояснили, что не раздают взятки, а выдают зарплату. Габриэлян на свой телефон снял происходящее в штабе, в кадр попал также корреспондент AraratNews, у которого выхватили камеру. В этот момент находящаяся в штабе группа людей, в том числе молодых людей, напала на журналиста, выхватив его телефон. Началась потасовка, в ходе которой журналист получил легкое повреждение в области глаза.

Полиция Армении готовит материалы по факту нападения на журналиста.

«Полиция готовит материалы. Предпринимаются необходимые меры для выяснения обстоятельств случившегося», - сообщили в пресс-службе полиции в связи с этим инцидентом.

За ходом парламентских выборов можно следить в текстовой трансляции PAN.

2 апреля в Армении проходят выборы в Национальное собрание. Это первые общереспубликанские выборы после конституционного референдума 6 декабря 2015 года. В выборах участвуют девять политических партий и блоков: блок «ЕЛК» (Выход), блок «Оганян-Раффи-Осканян», блок «Царукян», блок «Конгресс-НПА», Республиканская партия Армении, «Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», партия «Свободные демократы», партия «Армянское возрождение», Компартия Армении. За 10 дней до выборов полиция РА обнародовала общее число внесенных в регистр избирателей, согласно которому право голоса имеют 2.564.795 граждан.