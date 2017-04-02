Грант Багратян: Для перемен в стране не существует другого конституционного способа, кроме выборов

PanARMENIAN.Net - Иного конституционного способа, кроме как выборы, добиться перемен в стране не существует. Об заявил журналистам после голосования на избирательном участке №4/30 в Ереване кандидат в депутаты от партии «Свободные демократы», действующий парламентарий Грант Багратян.

«Наша цель – прийти к власти в Армении и изменить ситуацию, в которой оказалась страна», – заявил он.

На вопрос о возможности формирования коалиции с оппозиционными силами после парламентских выборов Багратян ответил: «Посмотрим, такие вопросы задаете прямо-таки. Посмотрим».

Он отметил, что отправляется в центральный штаб партии и будет заниматься сообщениями о нарушениях, пишет Panorama.am.

За ходом парламентских выборов можно следить в текстовой трансляции PAN.

2 апреля в Армении проходят выборы в Национальное собрание. Это первые общереспубликанские выборы после конституционного референдума 6 декабря 2015 года. В выборах участвуют девять политических партий и блоков: блок «ЕЛК» (Выход), блок «Оганян-Раффи-Осканян», блок «Царукян», блок «Конгресс-НПА», Республиканская партия Армении, «Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», партия «Свободные демократы», партия «Армянское возрождение», Компартия Армении. За 10 дней до выборов полиция РА обнародовала общее число внесенных в регистр избирателей, согласно которому право голоса имеют 2.564.795 граждан.