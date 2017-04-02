«Гражданин наблюдатель» по состоянию на 12:00 зафиксировал 681 случай нарушения на выборах

PanARMENIAN.Net - Наблюдатели гражданской инициативы «Гражданин наблюдатель» зафиксировали 681 случай нарушений избирательного права.

По состоянию на 12:00 наблюдатели зафиксировали 98 случаев неисправной работы оборудования по регистрации отпечатков пальцев.

Зафиксировано также 77 случаев открытого голосования, 38 случаев нарушений тайны голосования, 38 случаев голосования вместо другого человека, 37 случаев нарушения прав наблюдателе и др.

За ходом парламентских выборов можно следить в текстовой трансляции PAN

2 апреля в Армении проходят выборы в Национальное собрание.Это первые общереспубликанские выборы после конституционного референдума 6 декабря 2015 года. В выборах участвуют девять политических партий и блоков: блок «ЕЛК» (Выход), блок «Оганян-Раффи-Осканян», блок «Царукян», блок «Конгресс-НПА», Республиканская партия Армении, «Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», партия «Свободные демократы», партия «Армянское возрождение», Компартия Армении. За 10 дней до выборов полиция РА обнародовала общее число внесенных в регистр избирателей, согласно которому право голоса имеют 2.564.795 граждан.