Наблюдательская миссия ОБСЕ: Выборы в парламент Армении проходят без существенных нарушений

PanARMENIAN.Net - Парламентские выборы проходят в Армении без существенных нарушений. Об этом заявила журналистам 2 апреля представитель наблюдательской миссии ОБСЕ Эльвира Дробински (Германия).

«В целом, впечатления позитивные, каких-либо существенных нарушений не зарегистрировано, только проблемы технического характера», - сказала Дробински, пишет «Новости-Армения».

По состоянию на 14:00 по местному времени на парламентских выборах в Армении проголосовали 865 884 человек или 33.46% избирателей.

За ходом парламентских выборов можно следить в текстовой трансляции PAN.

2 апреля в Армении проходят выборы в Национальное собрание. Это первые общереспубликанские выборы после конституционного референдума 6 декабря 2015 года. В выборах участвуют девять политических партий и блоков: блок «ЕЛК» (Выход), блок «Оганян-Раффи-Осканян», блок «Царукян», блок «Конгресс-НПА», Республиканская партия Армении, «Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», партия «Свободные демократы», партия «Армянское возрождение», Компартия Армении. За 10 дней до выборов полиция РА обнародовала общее число внесенных в регистр избирателей, согласно которому право голоса имеют 2.564.795 граждан.