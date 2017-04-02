Марукян: В Ванадзоре доверенное лицо блока «ЕЛК» удалили с участка

PanARMENIAN.Net - На избирательном участке №23/36 в Ванадзоре члены комиссии путем голосования удалили с участка доверенное лицо блока «ЕЛК» («Выход»). Об этом заявил возглавляющий пропорциональный список блока «ЕЛК» Эдмон Марукян по телефону из Ванадзора.

«Мы требуем, чтобы нам дали протокол голосования, почему его удалили с участка, но нам не выдают протокол», - сказал он.

Марукян отметил, что члены комиссии путем голосования решили удалить с избирательного участка их доверенное лицо, однако не могут объяснить, по какой причине.

«Наше доверенное лицо зафиксировало нарушения, и они забеспокоились. В журнале перед отсутствующими лицами были поставлены точки, он потребовал составить протокол, однако после этого последовало голосование комиссии и его удалили с избирательного участка. Мы направили на этот участок новое доверенное лицо, но решение о причине удаления прежнего доверенного лица нам предоставить бояться. Думаю, что даже в этой ситуации выход есть, все ответственные будут наказаны», - отметил Марукян, передаетAysor.am.

За ходом парламентских выборов можно следить в текстовой трансляции PAN.

2 апреля в Армении проходят выборы в Национальное собрание. Это первые общереспубликанские выборы после конституционного референдума 6 декабря 2015 года. В выборах участвуют девять политических партий и блоков: блок «ЕЛК» (Выход), блок «Оганян-Раффи-Осканян», блок «Царукян», блок «Конгресс-НПА», Республиканская партия Армении, «Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», партия «Свободные демократы», партия «Армянское возрождение», Компартия Армении. За 10 дней до выборов полиция РА обнародовала общее число внесенных в регистр избирателей, согласно которому право голоса имеют 2.564.795 граждан.