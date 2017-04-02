Генпрокуратура РА изучает около тысячи сообщений об избирательных нарушениях на выборах
2 апреля 2017 - 17:22 AMT
PanARMENIAN.Net - Рабочая группа при Генеральной прокуратуре Армении по положению на 15:00 2 апреля изучила 970 публикаций об избирательных нарушениях. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что подавляющая часть сообщений касается различных технических неполадок в процессе организации голосования, и не содержит очевидных признаков состава преступления.
Очевидные признаки состава преступления обнаружены в 131 публикации. Для прояснения указанных обстоятельств данные сообщения направлены в территориальные отделения Полиции Армении и Следственного комитета, где согласно статьям 180-й и 181-й Уголовно-процессуального кодекса Армении будут подготовлены материалы или проведена проверка.
Из 131 сообщения 48 случаев касались голосования вместо другого гражданина или повторного голосования, в 26-ти случаях имело место нарушение тайны голосования, 11 - воспрепятствование праву граждан на свободное выражение избирательного права, 8 – случаи избирательной взятки, 15 – препятствование работы представителей СМИ, доверенных лиц и комиссии.
За ходом парламентских выборов можно следить в текстовой трансляции PAN.
2 апреля в Армении проходят выборы в Национальное собрание. Это первые общереспубликанские выборы после конституционного референдума 6 декабря 2015 года. В выборах участвуют девять политических партий и блоков: блок «ЕЛК» (Выход), блок «Оганян-Раффи-Осканян», блок «Царукян», блок «Конгресс-НПА», Республиканская партия Армении, «Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», партия «Свободные демократы», партия «Армянское возрождение», Компартия Армении. За 10 дней до выборов полиция РА обнародовала общее число внесенных в регистр избирателей, согласно которому право голоса имеют 2.564.795 граждан.
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