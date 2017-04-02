Лидер партии «Дашнакцутюн»: Эти парламентские выборы будут иметь решающее значение
2 апреля 2017 - 16:45 AMT
PanARMENIAN.Net - Уверен в том, что сегодня (2 апреля – ред.) Армения выбирает парламент будущего. Об этом заявил представитель партии «Дашнакцутюн» Армен Рустамян, возглавляющий пропорциональный список партии.
«Мы уверены, что сегодня закладывается фундамент Четвертой Республики. Мы хотим, чтобы фундамент новой Армении был прочным. Я проголосовал, будучи уверенным в том, что вступаем в новую эпоху, а эти выборы будут иметь решающее значение. А наши дальнейшие шаги будут зависеть от качества парламента, который мы выбираем сегодня», — сказал Рустамян журналистам после голосования.
Что касается нарушений, все сообщения о них будут рассмотрены штабом партии, после чего АРФД сделает свои выводы.
Говоря об использовании в ходе выборов новых избирательных технологиях, Рустамян высказал мнение, что наша общественность восприимчива к инновациям, а потому никаких проблем не возникнет, передает Sputnik-Армения.
За ходом парламентских выборов можно следить в текстовой трансляции PAN.
По состоянию на 14:00 по местному времени на парламентских выборах в Армении проголосовали 865 884 человек или 33.46% избирателей.
2 апреля в Армении проходят выборы в Национальное собрание. Это первые общереспубликанские выборы после конституционного референдума 6 декабря 2015 года. В выборах участвуют девять политических партий и блоков: блок «ЕЛК» (Выход), блок «Оганян-Раффи-Осканян», блок «Царукян», блок «Конгресс-НПА», Республиканская партия Армении, «Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», партия «Свободные демократы», партия «Армянское возрождение», Компартия Армении. За 10 дней до выборов полиция РА обнародовала общее число внесенных в регистр избирателей, согласно которому право голоса имеют 2.564.795 граждан.
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Об этом 27 марта в Ереване заявил журналистам американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Ричард Хогланд.
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В основе программы лежат 2 принципа: в нее включены все важнейшие вопросы, интересующие граждан Армении, результаты изменений запланированы не на далекое будущее, а на насточщее время
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