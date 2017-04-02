Штаб Бегларяна от РПА опроверг сведения о раздаче взяток перед голосованием на выборах в Армении

PanARMENIAN.Net - Штаб кандидата в парламент Армении от правящей Республиканской партии (РПА) Акопа Бегларяна опроверг распространенные радио «Свобода» сведения о том, что в Ереване в районе Конд, в штабе Бегларяна было совершено нападение на корреспондента радио «Свобода» Сисака Габриэляна.

«Внутри штаба никакого инцидента не было. А отмеченное произошло вне штаба, между журналистами и гражданами, что видно на видеоматериалах того же СМИ»,- говорится в сообщении.

В Ереване в районе Конд, недалеко от избирательного участка и штаба правящей Республиканской партии Армении совершено нападение на корреспондента радио «Свобода» Сисака Габриэляна. Все началось после того, как корреспондент заметил, что избиратели перед тем, как идти на участок для голосования, заходят в штаб кандидата от РПА Акопа Бегларяна. Корреспондент заметил деньги в руках некоторых из них, после того, как они выходили из штаба. После этого Сисак Габриэлян также зашел в штаб.

Штаб опровергает также информацию о раздаче взяток перед голосованием.

«Что касается намеков СМИ о том, что в штабе раздают взятки, заявляем, что это очередная дезинформация, ни о каких взятках речи быть не может»,- говорится в заявлении.

За ходом парламентских выборов можно следить в текстовой трансляции PAN.

2 апреля в Армении проходят выборы в Национальное собрание. Это первые общереспубликанские выборы после конституционного референдума 6 декабря 2015 года. В выборах участвуют девять политических партий и блоков: блок «ЕЛК» (Выход), блок «Оганян-Раффи-Осканян», блок «Царукян», блок «Конгресс-НПА», Республиканская партия Армении, «Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», партия «Свободные демократы», партия «Армянское возрождение», Компартия Армении. За 10 дней до выборов полиция РА обнародовала общее число внесенных в регистр избирателей, согласно которому право голоса имеют 2.564.795 граждан.