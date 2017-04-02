Полиция Армении получила 84 заявления о предполагаемых нарушениях во время голосования

PanARMENIAN.Net - В полицию Армении 2 апреля по положению на 17:00 часов (по местному времени) поступили 84 сообщения о предполагаемых избирательных нарушениях на парламентских выборах, 9 из которых были направлено в расследование, по 23 готовятся материалы, а 52 находятся на этапе проверки.

Из поступивших сообщений 28 касались инцидентов в Ереване, 7 - в Котайке, 9 - в Лори, 7 - в Шираке, 2 - в Армавире, 11 - в Тавуше, 10 - в Арарате, 1 - в Сюнике, 4 - в Гегаркунике и 5 - в Вайоц Дзоре.

Рабочая группа при Генеральной прокуратуре Армении по положению на 15:00 2 апреля изучила 970 публикаций об избирательных нарушениях. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

За ходом парламентских выборов можно следить в текстовой трансляции PAN.

2 апреля в Армении проходят выборы в Национальное собрание.Это первые общереспубликанские выборы после конституционного референдума 6 декабря 2015 года. В выборах участвуют девять политических партий и блоков: блок «ЕЛК» (Выход), блок «Оганян-Раффи-Осканян», блок «Царукян», блок «Конгресс-НПА», Республиканская партия Армении, «Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», партия «Свободные демократы», партия «Армянское возрождение», Компартия Армении. За 10 дней до выборов полиция РА обнародовала общее число внесенных в регистр избирателей, согласно которому право голоса имеют 2.564.795 граждан.