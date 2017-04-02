Генпрокуратура Армении изучила 1317 сообщений об избирательных нарушениях на выборах

PanARMENIAN.Net - По состоянию на 18:00 часов 2 апреля рабочая группа Генеральной прокуратуры РА рассмотрела 1317 публикаций об избирательных правонарушениях во время процесса голосования. Подавляющее большинство этих публикаций носит технический характер, например, техническая организация избирательного процесса, неправильное обставление комнат голосования, запуск оборудования, скопление людей в избирательных участках, установка избирательных кабин, отказ съемочного оборудования и иные проблемы, касающиеся организации голосования, которые по своей сути уже не содержат явных признаков избирательного характера.

Из рассмотренных публикаций только 226 сообщений содеражли явные признаки преступления избирательного характера. С целью разъяснения обстоятельств в указанных 226 сообщениях они были направлены в территориальные отедлы полиции РА и Следственного комитета РА для подготовления материалов или выполнения контрольных действий в порядке, предусмотреном ст. 180-181 УПК РА.

Из указанных 226 сообщений 82 относились к попыткам проголосовать вместо другого лица или случаям повторного голосования, 43 - нарушениям правил секретности голосования, 64 – воспрепятствованию свободной реализации гражданами избирательного права, 28 - воспрепятствованию рабочей деятельности представителя СМИ, доверенного лица, наблюдателя, комиссии, 9 – раздаче избирательных взяток.

За ходом парламентских выборов можно следить в текстовой трансляции PAN.

2 апреля в Армении проходят выборы в Национальное собрание.Это первые общереспубликанские выборы после конституционного референдума 6 декабря 2015 года. В выборах участвуют девять политических партий и блоков: блок «ЕЛК» (Выход), блок «Оганян-Раффи-Осканян», блок «Царукян», блок «Конгресс-НПА», Республиканская партия Армении, «Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», партия «Свободные демократы», партия «Армянское возрождение», Компартия Армении. За 10 дней до выборов полиция РА обнародовала общее число внесенных в регистр избирателей, согласно которому право голоса имеют 2.564.795 граждан.