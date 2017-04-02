В Армении завершились парламентские выборы: Избирательные участки закрыты

PanARMENIAN.Net - 2 апреля в 20:00 по ереванскому времени завершились выборы в парламент Армении. Все 2009 избирательных участков по всей стране закрылись.

Это были первые общереспубликанские выборы после конституционного референдума 6 декабря 2015 года.

В выборах приняли участие девять политических партий и блоков: блок «ЕЛК» (Выход), блок «Оганян-Раффи-Осканян», блок «Царукян», блок «Конгресс-НПА», Республиканская партия Армении, «Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», партия «Свободные демократы», партия «Армянское возрождение», Компартия Армении.

Согласно данным ЦИК Армении, по состоянию на 17:00 по местному времени на парламентских выборах в Армении проголосовали 1 317 936 человек или 50.93% избирателей.

В полицию Армении по положению на 17:00 часов поступило 84 сообщения о предполагаемых избирательных нарушениях. По состоянию на 18:00 часов рабочая группа Генеральной прокуратуры РА рассмотрела 1317 публикаций об избирательных правонарушениях во время процесса голосования.

Следственный комитет Армении по состоянию на 19:00 получил 73 сообщения по правонарушениям на парламентских выборах.

За 10 дней до выборов полиция РА обнародовала общее число внесенных в регистр избирателей, согласно которому право голоса имеют 2.564.795 граждан.

На выборах наблюдательскую миссию осуществляли БДИПЧ/ОБСЕ, ПАСЕ, наблюдательская миссия СНГ, Межпарламентская ассамблея СНГ, Парламентская ассамблея ОБСЕ, Европарламент. Кроме того, наблюдательскую миссию осуществляли 49 местных неправительственных организаций.

За ходом парламентских выборов можно следить в текстовой трансляции PAN.