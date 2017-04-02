Следственный комитет Армении получил 73 сообщения о правонарушениях в ходе выборов

PanARMENIAN.Net - Следственный комитет Армении 2 апреля по состоянию на 19:00 (по местному времени) получил 73 сообщения по правонарушениям на парламентских выборах.

Сообщения о правонарушениях содержат признаки преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом республики.

Из поступивших сообщений 27 касались инцидентов в Ереване, 11 - в Гегаркунике, 4 - в Котайке, 7 - в Лори, 3 - в Вайоц Дзоре, 7 - в Арагацотне, 8 - в Тавуше, 3 в Шираке, 2 - в Армавире и 1 - в Сюнике.

На основании полученных материалов предпринимаются необходимые меры для проверки указанных сообщений.

За ходом парламентских выборов можно следить в текстовой трансляции PAN.

2 апреля в 20:00 по ереванскому времени завершились выборы в парламент Армении. Все 1997 избирательных участков по всей стране закрылись. Это были первые общереспубликанские выборы после конституционного референдума 6 декабря 2015 года. В выборах приняли участие девять политических партий и блоков: блок «ЕЛК» (Выход), блок «Оганян-Раффи-Осканян», блок «Царукян», блок «Конгресс-НПА», Республиканская партия Армении, «Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», партия «Свободные демократы», партия «Армянское возрождение», Компартия Армении.