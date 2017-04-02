Stratfor: Россия ничего не потеряет независимо от того, какая партия победит на выборах в Армении

PanARMENIAN.Net - Парламентские выборы в Армении могут перетряхнуть политический порядок в стране. Такое мнение выразили аналитики Startfor.

В статье отмечается, что когда 2 апреля армяне пойдут на выборы, правящая Республиканская партия Армении (РПА) столкнется с непривычной сильной конкуренцией со стороны новых блоков и политических объедений, сформированных в ходе предвыборной кампании.

По мнению аналитиков Startfor, парламентские выборы в Армении представляют интерес и для главного экономического и военного партнера Армении – России, так как «дают возможность продвигать в стране свою повестку – и не только посредством властей, но и оппозиции».

Согласно предварительным данным Exit Poll, проведенным организацией BS/The Gallup Organization совместно с Армянской социологической ассоциацией (АСА), в парламент Армении проходят 4 политические силы - Республиканская партия Армении, блок «Царукян», блок «ЕЛК» («Выход»), АРФ Дашнакцутюн. Как отметила представительница BS/The Gallup Organization Раса Алисаушкиене, РПА получает 46% голосов, блок «Царукян» - 25%, блок «ЕЛК» – 10%, АРФ Дашнакцутюн – 5%, партия «Армянское возрождение» - 4%, блок «Оганян-Раффи-Осканян» - 3%, блок «Конгресс-НПА» - 3%, партия «Свободные демократы» - 2%, Коммунистическая партия Армении - 2%.

В статье отмечается, что РПА вновь лидирует, согласно опросам, и причиной тому, по мнению аналитиков, является новое лицо партии – премьер-министр РА Карен Карапетян. Также отмечается, что финансовые средства РПА занимают не последнюю роль в ее продвижении.

Независимо от того, какая из партий победит, Россия ничего не потеряет, отмечается в статье. Карапетян, Вардан Осканян (блок «Оганян-Раффи-Осканян») и Гагик Царукян (блок «Царукян») поддерживают тесные связи с Москвой как посредством делового общения, так и личных отношений с высокопоставленными российскими политическими деятелями.

«Например, премьер-министр поддерживает связь с некоторыми влиятельными лицами в Москве, и как бывший директор армянского филиала компании имеет глубокие связи с «Газпромом». Эти отношения для России являются активами. У этой страны есть личный интерес в выборах, поскольку победившая партия будет иметь самое большое право слова во внешней политике Армении. И поскольку, судя по опросам, Республиканская партия является лидером, Москва не обеспокоена тем, что настроенные антироссийски партии продвинутся вперед. Вместо этого она сконцентрировалась на поддержке альтернативных пророссийских политических деятелей, которые в случае необходимости могут заменить Саргсяна (президента Армении Сержа Саргсяна - ред.) или его преемника (вероятно, Карапетяна)»,- пишет автор статьи.

Кремль надеется, что будущий режим сможет подавить постоянную обеспокоенность в отношении позиции России в вопросе поставок вооружения Нагорному Карабаху и Азербайджану.

Как отмечается в статье, Москва попытается посеять раздор в аппарате Саргсяна для распространения своего влияния на Ереван.

«Посредством семейных связей Россия обладает ощутимой властью над министром иностранных дел РА Эдвардом Налбандяном. Однако связи Налбандяна с Москвой не кажутся выгодными министру обороны, который традиционно применяет политику Армении в отношении Нагорного Карабаха и не желает допустить ни одного союзника Кремля возглавить переговоры по урегулированию конфликта. Муссируются слухи, что Министерство обороны даже взяло на себя некоторые традиционные функции МИД, такие как, например, встречи с иностранными правительствами»,- говорится в статье.

Отмечается, что после парламентских выборов Россия продолжит свою стратегию по воздействию на политику Армении. Москва понимает важность наличия союзников во всех сторонах политического спектра, чтобы в случае необходимости оказать давление на лидеров Армении.

2 апреля в Армении прошли выборы в Национальное Собрание РА шестого созыва. В 20:00 по ереванскому времени выборы завершились. Все 2009 избирательных участков по всей стране закрылись. Это были первые общереспубликанские выборы после конституционного референдума 6 декабря 2015 года. В выборах приняли участие девять политических партий и блоков: блок «ЕЛК» (Выход), блок «Оганян-Раффи-Осканян», блок «Царукян», блок «Конгресс-НПА», Республиканская партия Армении, «Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», партия «Свободные демократы», партия «Армянское возрождение», Компартия Армении.