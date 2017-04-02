// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Stratfor: Россия ничего не потеряет независимо от того, какая партия победит на выборах в Армении

Stratfor: Россия ничего не потеряет независимо от того, какая партия победит на выборах в Армении
2 апреля 2017 - 22:16 AMT

PanARMENIAN.Net - Парламентские выборы в Армении могут перетряхнуть политический порядок в стране. Такое мнение выразили аналитики Startfor.

В статье отмечается, что когда 2 апреля армяне пойдут на выборы, правящая Республиканская партия Армении (РПА) столкнется с непривычной сильной конкуренцией со стороны новых блоков и политических объедений, сформированных в ходе предвыборной кампании.

По мнению аналитиков Startfor, парламентские выборы в Армении представляют интерес и для главного экономического и военного партнера Армении – России, так как «дают возможность продвигать в стране свою повестку – и не только посредством властей, но и оппозиции».

Согласно предварительным данным Exit Poll, проведенным организацией BS/The Gallup Organization совместно с Армянской социологической ассоциацией (АСА), в парламент Армении проходят 4 политические силы - Республиканская партия Армении, блок «Царукян», блок «ЕЛК» («Выход»), АРФ Дашнакцутюн. Как отметила представительница BS/The Gallup Organization Раса Алисаушкиене, РПА получает 46% голосов, блок «Царукян» - 25%, блок «ЕЛК» – 10%, АРФ Дашнакцутюн – 5%, партия «Армянское возрождение» - 4%, блок «Оганян-Раффи-Осканян» - 3%, блок «Конгресс-НПА» - 3%, партия «Свободные демократы» - 2%, Коммунистическая партия Армении - 2%.

В статье отмечается, что РПА вновь лидирует, согласно опросам, и причиной тому, по мнению аналитиков, является новое лицо партии – премьер-министр РА Карен Карапетян. Также отмечается, что финансовые средства РПА занимают не последнюю роль в ее продвижении.

Независимо от того, какая из партий победит, Россия ничего не потеряет, отмечается в статье. Карапетян, Вардан Осканян (блок «Оганян-Раффи-Осканян») и Гагик Царукян (блок «Царукян») поддерживают тесные связи с Москвой как посредством делового общения, так и личных отношений с высокопоставленными российскими политическими деятелями.

«Например, премьер-министр поддерживает связь с некоторыми влиятельными лицами в Москве, и как бывший директор армянского филиала компании имеет глубокие связи с «Газпромом». Эти отношения для России являются активами. У этой страны есть личный интерес в выборах, поскольку победившая партия будет иметь самое большое право слова во внешней политике Армении. И поскольку, судя по опросам, Республиканская партия является лидером, Москва не обеспокоена тем, что настроенные антироссийски партии продвинутся вперед. Вместо этого она сконцентрировалась на поддержке альтернативных пророссийских политических деятелей, которые в случае необходимости могут заменить Саргсяна (президента Армении Сержа Саргсяна - ред.) или его преемника (вероятно, Карапетяна)»,- пишет автор статьи.

Кремль надеется, что будущий режим сможет подавить постоянную обеспокоенность в отношении позиции России в вопросе поставок вооружения Нагорному Карабаху и Азербайджану.

Как отмечается в статье, Москва попытается посеять раздор в аппарате Саргсяна для распространения своего влияния на Ереван.

«Посредством семейных связей Россия обладает ощутимой властью над министром иностранных дел РА Эдвардом Налбандяном. Однако связи Налбандяна с Москвой не кажутся выгодными министру обороны, который традиционно применяет политику Армении в отношении Нагорного Карабаха и не желает допустить ни одного союзника Кремля возглавить переговоры по урегулированию конфликта. Муссируются слухи, что Министерство обороны даже взяло на себя некоторые традиционные функции МИД, такие как, например, встречи с иностранными правительствами»,- говорится в статье.

Отмечается, что после парламентских выборов Россия продолжит свою стратегию по воздействию на политику Армении. Москва понимает важность наличия союзников во всех сторонах политического спектра, чтобы в случае необходимости оказать давление на лидеров Армении.

2 апреля в Армении прошли выборы в Национальное Собрание РА шестого созыва. В 20:00 по ереванскому времени выборы завершились. Все 2009 избирательных участков по всей стране закрылись. Это были первые общереспубликанские выборы после конституционного референдума 6 декабря 2015 года. В выборах приняли участие девять политических партий и блоков: блок «ЕЛК» (Выход), блок «Оганян-Раффи-Осканян», блок «Царукян», блок «Конгресс-НПА», Республиканская партия Армении, «Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», партия «Свободные демократы», партия «Армянское возрождение», Компартия Армении.

Ссылки по теме:
Startfor. Moscow Weighs in on Armenian Politics
 Самое значимое
Стаж легальной работы в ЕАЭС может засчитываться гражданам Армении уже с 2017 годаСтаж легальной работы в ЕАЭС может засчитываться гражданам Армении уже с 2017 года
После того как документ вступит в силу, гражданам Армении будет засчитываться стаж легальной работы в России, Казахстане, Киргизии и Белоруссии, и они смогут получать полноценные пенсии на родине
Армия обороны Арцаха сбила беспилотник ВС Азербайджана OrbiterАрмия обороны Арцаха сбила беспилотник ВС Азербайджана Orbiter
Подразделения Армнии обороны НКР продолжают осуществлять тщательный контроль за наземными и воздушными границами Арцаха и принимать превентивные меры в случае необходимости
Армянская молодежь Петербурга выразила протест из-за проазербайджанского репортажа про ХоджалуАрмянская молодежь Петербурга выразила протест из-за проазербайджанского репортажа про Ходжалу
Армянская молодежная организация Санкт-Петербурга «Нор Серунд» 2 марта выступила с протестом из-за репортажа о мероприятии, посвященном так называемому «геноциду» азербайджанского населения в городе Ходжалы, который вышел 27 февраля 2017 года в новостном эфире телеканала «Санкт-Петербург».
Саргсян в в Брюсселе: Карабах движется к демократии, Азербайджан - к абсолютному авторитаризмуСаргсян в в Брюсселе: Карабах движется к демократии, Азербайджан - к абсолютному авторитаризму
Об этом заявил президент Армении Серж Саргсян в ходе своего выступления в Центре Карнеги в Брюсселе.
Partner news
 Статьи
«В твоей памяти»

История любви Монте и Седы

 Самое читаемое в разделе
Киселев: Знание русского жизненно важно для Армении, а вооружение Баку выгодно Еревану
Российские блогеры и журналисты направляются в Карабах в знак протеста против политики Азербайджана
Экс-глава СВР: В случае войны в Карбахе Азербайджан потеряет новые территории
Россия вернет Армении похищенную картину Врубеля
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Последние новости
СК РА возбудил уголовное дело по факту попытки повторного голосования на выборах в Армении По факту попытки повторного голосования возбуждено уголовное дело по ст. 34-153 УК РА, Кагзванцян задержан, предварительное следствие продолжается
Полиция Армении получила 153 заявления о предполагаемых нарушениях во время голосования Из поступивших сообщений 44 касались инцидентов в Ереване, 13 - в Котайке, 14 - в Лори, 12 - в Шираке, 6 - в Армавире, 5 - в Арагацотне, 20 - в Тавуше, 17 - в Арарате, 6 - в Сюнике, 7 - в Гегаркунике и 9 - в Вайоц Дзоре
Предварительные данные ЦИК РА: На выборах в парламент Армении проголосовали 60.86% избирателей В Ереване явка составила 58.45%, из 845 804 имеющих право голосовать проголосовали только 494 455 избирателя
Предварительные данные Exit Poll: В парламент Армении проходят четыре политические силы Как отметила представительница BS/The Gallup Organization Раса Алисаушкиене, РПА получает 46% голосов, блок «Царукян» - 25%, блок «ЕЛК» – 10%, АРФ Дашнакцутюн – 5%, партия «Армянское возрождение» - 4%