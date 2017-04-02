СК РА возбудил уголовное дело по факту попытки повторного голосования на выборах в Армении

PanARMENIAN.Net - 2 апреля Следственное управление Следственного комитета Армении по Армавирской области получило сообщение о том, что на избирательном участке №16/03 около 15:48 (по местному времени) зарегистрирована попытка повторного голосованияв ходе выборов в парламент РА. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как передает пресс-служба СК РА, в результате предпринятых необходимых действий выяснилось, что житель города Армавир А.Кагзванцян 2 апреля 2017 года, в 08:15, проголосовал на избирательном участке №16/03. Спустя несколько часов избиратель вновь попытался проголосовать на данном участке, однако попытка повторного голосования была пресечена участковой избирательной комиссией.

По факту попытки повторного голосования возбуждено уголовное дело по ст. 34-153 УК РА, Кагзванцян задержан, предварительное следствие продолжается.

За ходом парламентских выборов можно следить в текстовой трансляции PAN.

2 апреля в Армении прошли выборы в Национальное Собрание РА шестого созыва. В 20:00 по ереванскому времени выборы завершились. Все 2009 избирательных участков по всей стране закрылись. Это были первые общереспубликанские выборы после конституционного референдума 6 декабря 2015 года. В выборах приняли участие девять политических партий и блоков: блок «ЕЛК» (Выход), блок «Оганян-Раффи-Осканян», блок «Царукян», блок «Конгресс-НПА», Республиканская партия Армении, «Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», партия «Свободные демократы», партия «Армянское возрождение», Компартия Армении.