«Гражданский наблюдатель» зафиксировал 1918 нарушений на выборах в Армении
3 апреля 2017 - 00:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Инициатива «Гражданин наблюдатель» 2 апреля в период с 07:00 до 20:00 (по ереванскому времени) зафиксировала 1918 нарушений в ходе выборов в парламент Армении. Нарушения касаются подготовки голосования, процесса голосования и общего характера и сейчас находятся на этапе проверки.
За ходом выборов на 1521 избирательных участках следили 3112 наблюдателей инициативы «Гражданин наблюдатель».
Согласно данным инициативы, в течение дня в целом зарегистрировано 471 нарушение, из них 47 касаются наблюдателей, представителей СМИ, нарушения прав посетителя или наблюдателя, 184 – отказа технического прибора, 88 – присутствия на избирательном участке посторонних лиц, 16 – случаев давления и насилия, 136 – скопления людей и машин.
На этапе подготовки, в период с 07:00 до 08:00, инициатива зафиксировала 300 нарушений, из них 49 – нарушения порядка работы избирательной комиссии,163 – неправильной расстановка мебели, урн для голосования, 19 – случаи, связанные с наличием на участках агитационных материалов, 8 – касаются принадлежностей голосования, 61 – другие случаи.
В ходе самого голосования, в период с 08:00 до 20:00, зафиксированы 1147 нарушений. Из них 54 касаются нарушений работы избирательной комиссии, 121 – проблем, связанных с подтверждением личности, регистрацией, 243 – нарушения тайны голосования или попытки нарушения, 116 – нарушения порядка предоставления помощи избирателю при голосовании, 77 – выноса или вноса принадлежностей голосования, 5 – обещания раздать избирательную взятку, 26 – осуществления агитации и контрагитации, 178 – принуждения избирателей к голосованию, 77 – многократного голосования или голосования вместо другого лица, 13 – нарушения избирательного права и 237 – другие нарушения.
По состоянию на 20:00 по местному времени на парламентских выборах в Армении проголосовали 1 574 947 человек или 60.86% избирателей. Об этом заявил президент ЦИК Армении Тигран Мукучян. В Ереване явка составила 58.45%, из 845 804 имеющих право голосовать проголосовали только 494 455 избирателя.
За ходом парламентских выборов можно следить в текстовой трансляции PAN.
2 апреля в Армении прошли выборы в Национальное Собрание РА шестого созыва. В 20:00 по ереванскому времени выборы завершились. Все 2009 избирательных участков по всей стране закрылись. Это были первые общереспубликанские выборы после конституционного референдума 6 декабря 2015 года. В выборах приняли участие девять политических партий и блоков: блок «ЕЛК» (Выход), блок «Оганян-Раффи-Осканян», блок «Царукян», блок «Конгресс-НПА», Республиканская партия Армении, «Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», партия «Свободные демократы», партия «Армянское возрождение», Компартия Армении.
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Как отметила представительница BS/The Gallup Organization Раса Алисаушкиене, РПА получает 46% голосов, блок «Царукян» - 25%, блок «ЕЛК» – 10%, АРФ Дашнакцутюн – 5%, партия «Армянское возрождение» - 4%
Об этом 27 марта в Ереване заявил журналистам американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Ричард Хогланд.
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