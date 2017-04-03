Ашотян: После пересчета около 100.000 голосов РПА набрала почти 48%
3 апреля 2017 - 00:05 AMT
PanARMENIAN.Net - По данным Центрального штаба правящей Республиканской партии Армении (РПА), обработаны бюллетени на 203 избирательных участках, число избирателей на которых составило 100 560. Об этом написал на своей странице в соцсети Facebook зампредседателя РПА Армен Ашотян.
«РПА набирает 47.8% голосов», – отметил он.
Данных о результатах других политических сил Ашотян не сообщил.
По состоянию на 20:00 по местному времени на парламентских выборах в Армении проголосовали 1 574 947 человек или 60.86% избирателей. Об этом заявил президент ЦИК Армении Тигран Мукучян. В Ереване явка составила 58.45%, из 845 804 имеющих право голосовать проголосовали только 494 455 избирателя.
За ходом парламентских выборов можно следить в текстовой трансляции PAN.
2 апреля в Армении прошли выборы в Национальное Собрание РА шестого созыва. В 20:00 по ереванскому времени выборы завершились. Все 2009 избирательных участков по всей стране закрылись. Это были первые общереспубликанские выборы после конституционного референдума 6 декабря 2015 года. В выборах приняли участие девять политических партий и блоков: блок «ЕЛК» (Выход), блок «Оганян-Раффи-Осканян», блок «Царукян», блок «Конгресс-НПА», Республиканская партия Армении, «Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», партия «Свободные демократы», партия «Армянское возрождение», Компартия Армении.
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Как отметила представительница BS/The Gallup Organization Раса Алисаушкиене, РПА получает 46% голосов, блок «Царукян» - 25%, блок «ЕЛК» – 10%, АРФ Дашнакцутюн – 5%, партия «Армянское возрождение» - 4%
Об этом 27 марта в Ереване заявил журналистам американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Ричард Хогланд.
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