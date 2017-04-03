Ашотян: После пересчета около 100.000 голосов РПА набрала почти 48%

PanARMENIAN.Net - По данным Центрального штаба правящей Республиканской партии Армении (РПА), обработаны бюллетени на 203 избирательных участках, число избирателей на которых составило 100 560. Об этом написал на своей странице в соцсети Facebook зампредседателя РПА Армен Ашотян.

«РПА набирает 47.8% голосов», – отметил он.

Данных о результатах других политических сил Ашотян не сообщил.

По состоянию на 20:00 по местному времени на парламентских выборах в Армении проголосовали 1 574 947 человек или 60.86% избирателей. Об этом заявил президент ЦИК Армении Тигран Мукучян. В Ереване явка составила 58.45%, из 845 804 имеющих право голосовать проголосовали только 494 455 избирателя.

За ходом парламентских выборов можно следить в текстовой трансляции PAN.

2 апреля в Армении прошли выборы в Национальное Собрание РА шестого созыва. В 20:00 по ереванскому времени выборы завершились. Все 2009 избирательных участков по всей стране закрылись. Это были первые общереспубликанские выборы после конституционного референдума 6 декабря 2015 года. В выборах приняли участие девять политических партий и блоков: блок «ЕЛК» (Выход), блок «Оганян-Раффи-Осканян», блок «Царукян», блок «Конгресс-НПА», Республиканская партия Армении, «Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», партия «Свободные демократы», партия «Армянское возрождение», Компартия Армении.