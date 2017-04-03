ЦИК Армении начала публиковать итоги голосования (Обновляется)

PanARMENIAN.Net - Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Армении начала публиковать итоги голосования на парламентских выборах в Армении.

По итогам обработки бюллетеней с 121 избирательного участка, правящая Республиканская партия Армении (РПА) набрала 58.02% голосов, блок «Царукян» - 23.67%, АРФ «Дашнакцутюн» - 8.26%, партия «Армянское возрождение» – 3.37%, блок «ЕЛК» – 2.52%, партия «Свободные демократы» – 0.56%, блок «Конгресс»-НПА – 1.18%, блок «Оганян-Раффи-Осканян» – 2.03%, Коммунистическая партия Армении – 0.41%.

По состоянию на 20:00 по местному времени на парламентских выборах в Армении проголосовали 1 574 947 человек или 60.86% избирателей. Об этом заявил президент ЦИК Армении Тигран Мукучян. В Ереване явка составила 58.45%, из 845 804 имеющих право голосовать проголосовали только 494 455 избирателя.

За ходом парламентских выборов можно следить в текстовой трансляции PAN.

2 апреля в Армении прошли выборы в Национальное Собрание РА шестого созыва. В 20:00 по ереванскому времени выборы завершились. Все 2009 избирательных участков по всей стране закрылись. Это были первые общереспубликанские выборы после конституционного референдума 6 декабря 2015 года. В выборах приняли участие девять политических партий и блоков: блок «ЕЛК» (Выход), блок «Оганян-Раффи-Осканян», блок «Царукян», блок «Конгресс-НПА», Республиканская партия Армении, «Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», партия «Свободные демократы», партия «Армянское возрождение», Компартия Армении.