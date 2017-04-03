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ЦИК Армении: Лидирует РПА, в парламент проходят 4 политические силы

ЦИК Армении: Лидирует РПА, в парламент проходят 4 политические силы
3 апреля 2017 - 10:33 AMT

PanARMENIAN.Net - Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Армении уже обработала данные с 1886 избирательных участков из 2009.

Лидирует Республиканская партия Армении (РПА). В парламент проходят 4 политические силы.

Согласно результатам обработки бюллетеней, Республиканская партия Армении набрала 49.21% голосов, блок «Царукян» – 27.38%, блок «ЕЛК» («Выход») – 7,72%, АФР «Дашнакцутюн» – 6.59%, партия «Армянское возрождение» – 3.72%, блок «Оганян-Раффи-Осканян» – 2.08%, партия «Свободные демократы» – 0.93%, блок «Конгресс-НПА» – 1.62%, Компартия Армении – 0.74%.

По предварительным данным ЦИК РА, в голосовании приняли участие 1.574.947 граждан РА или 60,86% граждан, имеющих право голоса. Это первые общереспубликанские выборы после конституционного референдума 6 декабря 2015 года: Армения совершит переход к парламентской модели правления.

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