ВС Азербайджана произвели более 150 выстрелов в направлении армянских позиций НКР

PanARMENIAN.Net - В ночь со 2 на 3 апреля Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС была относительно спокойной. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики (НКР).

ВС Азербайджана из разнокалиберного стрелкового оружия нарушили режим прекращения огня 16 раз. В указанный период Азербайджан произвел в направлении армянских позиций свыше 150 выстрелов.

Передовые подразделения Армии обороны НКР воздерживаются от ответных действий, продолжая уверенно выполнять поставленную боевую задачу.

В ночь с 1 на 2 апреля Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС из разнокалиберного стрелкового нарушил режим прекращения огня около 35 раз.В указанный период Азербайджан произвел в направлении армянских позиций свыше 330 выстрелов.