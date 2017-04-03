Премьер Сербии Александар Вучич одержал победу на президентских выборах в стране
3 апреля 2017 - 11:28 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Сербии Александар Вучич объявил себя победителем на президентских выборах, прошедших 2 апреля.
«Сербия будет по-прежнему придерживаться европейского направления и пути реформ, но также сохранит дружбу с Россией и Китаем», - заявил Вучич, выступая перед своими сторонниками в штаб-квартире возглавляемой им Сербской прогрессивной партии в Белграде, пишет Deutsche Welle.
По словам Вучича, он сохранит за собой пост главы правительства Сербии еще примерно два месяца, прежде чем официально вступит в должность главы государства. Он также выразил «особую благодарность» канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту РФ Владимиру Путину, которые встречались с Вучичем накануне выборов.
Согласно предварительным результатам, Вучич набрал более 55% голосов, что делает его победителем в первом туре. Его главный конкурент от либеральной оппозиции Саша Янкович занял второе место с большим отрывом, набрав около 15 процентов.
При этом на третьем месте оказался студент Люка Максимович, выступавший в качестве пародийного кандидата и набравший около 9 процентов голосов. Официальные результаты президентских выборов в Сербии будут объявлены 3 апреля.
Александар Вучич занимает пост премьер-министра Сербии с 2014 года. В прошлом он был известен как ультранационалист, но затем сменил риторику и стал выступать за вступление Сербии в ЕС. Критики упрекают Вучича в авторитаризме и в том, что за время его правления в Сербии выросло влияние Москвы.
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